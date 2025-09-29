Environmental Coordinator
2025-09-29
Vi söker en erfaren Environmental Coordinator som vill vara en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att vår kunds verksamhet uppfyller rådande miljökrav och bidrar till en hållbar framtid. Rollen innebär att driva och utveckla miljöarbetet på regional eller lokal nivå och vara en viktig länk mellan organisationen, myndigheter och andra intressenter.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på minst ett år med önskad start 1a november. Urval sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Environmental Coordinator kommer du bland annat hantera följande arbetsuppgifter:
• Utveckla och implementera policys och rutiner för att identifiera och minska miljörisker, t.ex. utsläpp till luft och vatten, avfallshantering och kemikaliehantering.
• Säkerställa regelefterlevnad och rapportera till interna och externa intressenter.
• Utreda miljöincidenter och olyckor, samt samarbeta med ingenjörer, ledning och myndigheter för att förebygga framtida händelser.
• Ge råd och utbildning i miljö- och säkerhetsfrågor samt genomföra revisioner och kontroller.
• Upprätthålla goda relationer med lokalsamhälle, miljöorganisationer och andra berörda parter.
• Vid senior nivå: leda projekt och processer, coacha kollegor samt arbeta självständigt med komplexa uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig med minst fem års relevant erfarenhet av liknande arbete, gärna från industri- och produktionsverksamhet. Du har gedigen kunskap om miljölagstiftning och tillståndsfrågor samt en god förmåga att omsätta regler i praktiskt arbete. Du är en initiativtagande och lösningsorienterad person med god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta både internt och externt. Erfarenhet av att leda projekt eller team är meriterande.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
