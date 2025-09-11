Entreprenörsdriven Säljare Timberman
2025-09-11
Timberman Golv AB - Sveriges nya stjärna inom golvbranschen söker en självständig och resultatinriktad säljare till ett expansivt bolag med starka varumärken och stora möjligheter.
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp vår närvaro i Mellersta och Östra Sverige. Tjänsten är nyinrättad som ett led i vår expansion i Sverige. Du kommer att komplettera vår befintliga säljare i Göteborg och få stort eget ansvar för din region.
Det här är en roll för dig som vill ha frihet, ansvar och påverkansmöjlighet. Du kommer att arbeta nära våra distributörer, byggvaruhus och färgbutiker för att säkerställa att Timbermans produkter är väl synliga, tillgängliga och attraktiva för slutkund. Detta innebär bl.a. att bygga upp utställningar, driva kampanjer och skapa starka relationer på fältet.
Vi söker dig som är:
- Entreprenörsdriven - du gillar att bygga nytt, ta initiativ och driva försäljning.
- Relationsbyggare - du har lätt för att skapa förtroende och gillar att arbeta nära kund.
- Erfaren inom branschen - du har gärna bakgrund från byggmaterial, golv eller liknande teknisk försäljning.
- Självgående och strukturerad - du trivs med att planera din egen tid och fokuserar på resultat.
- Flera års erfarenhet av fältförsäljning, gärna inom bygg- eller inredningsbranschen.
- Bekväm med svenska och engelska i tal och skrift.
- Körkort - tjänstebil ingår.
- Du är van vid att resa och övernatta (2-3 nätter per vecka).
Vi erbjuder
- Ett spännande uppdrag i ett snabbväxande företag där du får vara med och påverka.
- Starka, etablerade varumärken: Novego och Wicanders.
- Fast lön + bonus
- Tjänstebil, 25 semesterdagar, och en långsiktig anställning (tillsvidare).
- En platt organisation med snabb beslutsväg - support från vårt huvudkontor i Danmark.
Ansök idag och bli en nyckelperson i Timbermans tillväxtresa i Sverige!
Om Timberman Golv AB
Timberman är en av Danmarks ledande och mest respekterade leverantörer av golv. Vi har nyligen etablerat verksamhet i Sverige och växer snabbt. Vi erbjuder golv i parkett, kork och vinyl med tillhörande tillbehör och underhållsprodukter. Våra varumärken Novego och Wicanders står för kvalitet, innovation och hållbarhet.
Den starka positionen på den danska marknaden, skapar tillsammans med Salix Hem och Beslag en solid plattform för fortsatt tillväxt i Norden.
