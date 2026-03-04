Entreprenadupphandlare
Bygg framtidens Solna tillsammans med oss!
Är du redo att vara en del av en spännande resa? På Signalisten är vi i en expansiv fas och arbetar med hög takt inom både nyproduktion och renoveringar av våra fastigheter. Vi är stolta över vårt uppdrag att skapa fler trygga och trivsamma hem i Solna och bidra till stadens utveckling.
Hos oss får du en möjlighet att göra skillnad och ta ansvar för samhällsutvecklingen! Vill du vara med och bidra till en levande och hållbar stad? Välkommen till oss!
Entreprenadupphandlare
Vill du utföra upphandlingar i en engagerad organisation med ett stort och viktigt samhällsuppdrag? Hos Signalisten får du chansen att påverka hur vi utvecklar och förvaltar hållbara, trygga och långsiktiga bostäder - samtidigt som du får arbeta nära verksamheten och verkligen se resultatet av ditt arbete.
Vi söker en entreprenadupphandlare som kombinerar affärsmässighet, struktur och skarpt öga för detaljer med trygg förhandlingsvana. Har du erfarenhet av hela inköpsprocessen - från strategiskt arbete till genomförda upphandlingar - kan du vara precis den vi letar efter.
Om rollen
Som entreprenadupphandlare kommer du tillhöra upphandlingsenheten som är ett litet och sammansvetsat team bestående av upphandlare, avtalscontroller och upphandlingschef. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och har korta beslutsvägar. Vi värderar gemenskap och trivsel i gruppen, det ska vara roligt att komma till jobbet!
Som entreprenadupphandlare blir du en viktig länk mellan verksamheterna och våra entreprenadprojekt. I din roll kommer du självständigt genomföra upphandlingar, främst inom entreprenad- och konsulttjänster men även övriga avtal kan bli aktuella.
Du får arbeta i hela inköpsprocessen innefattande analys, framtagande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud och avtalsuppföljning.
Ditt uppdrag handlar också om att:
Fördjupa och bredda samarbetet mellan inköp, projekt och förvaltning för att skapa en mer sammanhållen process.
Utveckla och finslipa arbetssätt och processer så att de stödjer både kvalitet, hållbarhet och effektivitet.
Bidra med ett strategiskt perspektiv i allt från tidiga behovsanalyser till genomförda upphandlingar.
Säkra att våra rutiner fortsätter att vara levande och användbara, inte bara dokument.
Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du vara målmedveten och på ett bra sätt kunna planera och organisera ditt arbete. Du slutför det som påbörjats och håller deadlines, du är noggrann och analytisk. Vidare trivs du att arbeta i en roll där du samarbetar med andra och fokuserar mot ett gemensamt mål men inte har några problem med att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är drivande och initiativrik. Vi tror att du är lösningsorienterad och snabbt hittar de bästa utvägarna till uppkomna problem. Du har en pedagogisk förmåga i både tal och skrift som gör att du med enkelhet skapar goda relationer och nätverk.
Vårt företag präglas av stor vilja till erfarenhetsutbyte och samverkan. Vi värdesätter därför att du är prestigelös och delar med dig av dina erfarenheter och din kunskap. Du har även goda kunskaper i Office-paketet (främst Office 365) samt erfarenhet av och är trygg med att arbeta i digitala system. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
Eftergymnasial utbildning inom offentlig upphandling eller relevant akademisk utbildning exempelvis inom juridik, ekonomi, inköp eller likvärdigt. Alternativt motsvarande förvärvade kunskaper genom arbetslivserfarenhet eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt.
Minst fem års erfarenhet av att självständigt genomfört offentliga upphandlingar
Minst 3 års erfarenhet av att självständigt genomfört entreprenadupphandlingar
Goda kunskaper inom standardavtalen AB, ABT, ABK
Mycket god kännedom om Lagen om Offentlig Upphandling
Goda kunskaper i Office-paketet
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet ifrån bygg,- anläggning- eller fastighetsbranschen
Flerårig erfarenhet av avtalsjuridik
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att vara en del av en verksamhet i expansiv fas. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får utveckla både dig själv och dina erfarenheter. Läs mer om oss och vad vi kan erbjuda dig www.signalisten.se
Välkommen med din ansökan!
Arbetstider måndag-torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-15.00. Enligt nuvarande rutin är det möjligt med distansarbete upp till 2 dagar/vecka om arbetet tillåter. Tillsättning Tillsättning sker snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Ansökan Ansök senast 2026-03-19. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar på något annat sätt än via vår hemsida. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi tillämpar bakgrundskontroll på slutkandidat som en del av vår rekryteringsprocess. Frågor om tjänsten Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Helen Eng, upphandlingschef, på helen.eng@signalisten.se
