Entreprenadingenjör
Peab Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Alingsås
eller i hela Sverige
Sökes till Göteborg
Vill du ha en nyckelroll där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka?
Just nu står vi inför flera spännande projekt som kommer att forma framtidens samhällsbyggande och vi söker därför en erfaren, engagerad och pålitlig entreprenadingenjör. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en viktig och central roll där du har stort inflytande i projekten och dess genomförande.
Våra projekt är varierande och vi arbetar med både större och mindre om- och tillbyggnadsprojekt, mindre nybyggnationer. Vi har ramavtal och rikskundsavtal där företaget jobbar rikstäckande. Vi arbetar även med verksamhet av löpande karaktär, exempelvis underhålls- och reparationsarbeten. Vi utför ofta arbeten med kvarboende hyresgäster samt i pågående verksamhet, vilket ställer höga krav på vår flexibilitet och kundservicenivå. Denna variation ger utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med i en samhällsutveckling som gör skillnad och som präglas av våra kärnvärden (jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga).
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära och stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Samarbete, flexibilitet och lösningsorientering är en självklar del i vårt arbete. Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som entreprenadingenjör kommer du att vara ett viktigt stöd till våra platschefer. Du kommer att arbeta i flera projekt samtidigt och vara involverad i hela processen från kontakter med kund, kalkylarbete, produktion och fram till färdigställande. Du kommer att ha stor möjlighet att påverka arbetet och du tar ansvar så vi når våra strategiska mål: bästa arbetsplatsen, nöjdaste kunderna, bidrar till samhällsnyttan och få positiva ekonomiska resultat.
Vem vi söker
Vi söker dig med flerårig erfarenhet från byggbranschen. Vi ser gärna att du har högskoleingenjörsutbildning eller likvärdig byggteknisk utbildning.
Du är affärsmässig och förstår processens alla delar såsom anbud, projektering, ekonomisk uppföljning och produktionsmetoder.
Du har ansvars- och initiativförmåga och är van att driva projekt framåt. Din problemlösningsförmåga är god och du blir inte blir stressad av utmaningar och förändrade förutsättningar. Det är av vikt att du har förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat och att du kan prioritera och hålla tidsramar. Som person är du bra på att bygga och underhålla goda relationer både internt och externt.
Din personlighet andas våra kärnvärden och du bidrar till att vi fortsätter ha kul på jobbet och att vi når våra uppsatta mål.
För tjänsten krävs körkort. Så ansöker du
För frågor om tjänsten kontakta,
Annemiek Munther, Arbetschef, annemiek.munther@peab.se
Sanna Klingström, HR, sanna.klingstrom@peab.se
Urval sker löpande. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9722816