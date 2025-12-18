Entreprenadingenjör
Peabs anläggningsverksamhet i Uppsala växer och vi söker en entreprenadingenjör till vår härliga arbetschefsgrupp. Vi erbjuder dig en arbetsplats som präglas av laganda, gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Våra projekt omfattar mark-, väg- & ledningsarbeten, vägar, järnväg, och broar. Drivs du av att tillsammans med dina kollegor, och med stort eget ansvar, leverera goda resultat i rätt tid? Då kan detta vara rätt jobb för dig. Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som entreprenadingenjör kommer du att arbeta brett som ett projektstöd. Hos oss är du en nyckelperson som är med och bidrar till att allt flyter på i produktionen tillsammans med platschef och stödfunktioner. Rollen innebär att du arbetar med produktionsplanering, projektekonomi och kontraktsadministration samt kalkyl- och anbudsarbete. Du medverkar vid inköp, deltar på byggmöten, har kontakt med beställarombud och hanterar ekonomiska regleringar mot kund och underentreprenörer.
Du kommer att tillhöra vår arbetschefsgrupp i Uppsala som tillhör Peab Anläggning region Öst och rapportera till arbetschef Joachim Branteström. Vi arbetar inom hela Uppsala län och du behöver därför vara beredd på att våra projekt ligger inom detta område. Uppsala befinner sig i en expansiv fas och vi vill därför stärka upp i vår organisation. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning företrädesvis med inriktning inom anläggning, alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet. Du har minst 5 års erfarenhet från entreprenadverksamhet som exempelvis entreprenadingenjör, arbetsledare, kalkylingenjör eller platschef.
Du har vana av att arbeta med mängdreglerade entreprenader samt god kunskap inom AMA och MER samt av kalkylarbete. Du ska ha praktisk erfarenhet av prognosarbete och projektekonomi. Det är även meriterande om du har arbetat med tidplaner och resurssättning. Då tjänsten innebär att du stödjer produktionen i de olika projekten är det ett krav att du har körkort B.
För att trivas i rollen tycker du om att möta nya människor och har en god social förmåga. Du är kommunikativ, engagerad, analytisk, lösningsorienterad, noggrann och har ett utpräglat affärssinne. Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Sundvall, HR Partner på malin.sundvall@peab.se
. Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
