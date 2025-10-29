Entreprenadingenjör
2025-10-29
Som entreprenadingenjör inom teknisk drift och service kommer du att spela en viktig roll i att driva och övervaka våra projekt inom mark och anläggningsbranschen. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt och samarbetsvilligt team där vi värdesätter både kreativitet och precision. Med en stark gemenskap och en passion för det vi gör, är vi alltid redo att stötta varandra. Är du redo för nästa steg? Då behöver vi dig. Välkommen till vårt team på teknisk drift och service!Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Som entreprenadingenjör inom teknisk drift och service kommer du att utgöra en viktig roll med ett utvecklande uppdrag och många utmaningar. Du kommer arbeta i alla skeenden av ett projekt, från planeringsstadiet till det att projektet är avslutat. Som entreprenadingenjör arbetar du bland annat med att ta fram underlag till upphandlingar, ta fram kostnadskalkyler, upprätta planeringsunderlag och uppföljning av ekonomi samt ansvara/samordna för revidering av kommunens tekniska handbok. Du kommer medverka i samhällsbyggnadsprocessen med mark- och exploateringsavdelningen i projektgrupper, där arbetsuppgifterna kan variera beroende på skede, projekt och objekt.
Om arbetsplatsen
Vår verksamhet är belägen i natursköna Nynäshamn. Hos oss får du möjligheten att vara med och göra skillnad för våra innevånare tillsammans med våra engagerade kollegor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa och utveckla Nynäshamns fysiska miljö genom översiktsplanering, bygglov och miljöfrågor. Vårt mål är att skapa en hållbar, levande och attraktiv kommun som möter invånarnas behov.
Teknisk drift och service som är en avdelning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett samlat ansvar för alla driftsrelaterade frågor som berör vår offentliga miljö samt verksamhetsfastigheter och ledningsnät. Ansvaret innebär såväl drift och underhåll som genomförande av investeringar som följer av kommunens exploateringsverksamhet. Tjänsten som entreprenadingenjör är placerad på enheten teknik och anläggning inom teknisk drift och service. Enheten ansvarar bland annat för gator och vägar samt kommunala anläggningsarbeten. Avdelningen ansvarar också för allmänna platser och fastigheter i kommunens tätorter.
Vi utgår ifrån lokaler i norra delen av tätorten Nynäshamn.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• högskoleutbildning inom bygg/anläggning eller motsvarande erfarenhet
• flerårig erfarenhet inom mark/anläggningsbranschen som entreprenadingenjör eller projektledare
• erfarenhet av uppföljning och kalkylarbete
• god datorvana
• goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i ekonomisystem och dokumenthanteringssystem
• erfarenhet inom kvalitet och arbetsmiljö, KMA
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som är strategisk och har en utmärkt förmåga att kommunicera, både inom teamet och med våra partners. Du är också relationsskapande och har förmågan att inspirera andra, vilket är avgörande för att driva projekten framåt och hålla en hög standard.
Det här erbjuder vi dig
•
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
•
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
•
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
•
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
•
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
•
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SBN/2025/0956/023 Ersättning
enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
John Niklasson john.niklasson@nynashamn.se Jobbnummer
9580454