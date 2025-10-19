Entreprenadingenjör
2025-10-19
Är du entreprenadingenjör med ekonomiinriktning och vill ta nästa steg i karriären? Hos Molöf Bygg får du arbeta i spännande projekt med ett engagerat team, samtidigt som du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka - Läs mer och ansök redan idag!
Som entreprenadingenjör på Molöf Bygg får du en central roll i våra projekt. Du ansvarar för att stödja och driva projektens ekonomiska, administrativa och tidsmässiga processer. Rollen fungerar som ett nav mellan platsledning, underentreprenörer, leverantörer och beställare, och du säkerställer att projektet genomförs enligt avtal, tidplan och budget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och följa upp projektets inköp och tidplaner
Hantera frågor/svar, upphandlingar och avtal med underentreprenörer
Föra ekonomiska protokoll och ta fram prognoser för kostnader och intäkter
Sammanställa underlag för kostnadsredovisning och fakturering
Ansvara för slutdokumentation och relationshandlingar
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Några års erfarenhet som entreprenadingenjör med ekonomiinriktning.
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Goda kunskaper i Microsoft Excel
B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående och flexibel. Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för arbetsuppgifter och leveranser. Stort plus om du har intresse för AI och ny teknik.
Molöf erbjuder dig:
Ett ekonomiskt stabilt företag med platt organisation
Eget ansvar och frihet i rollen
Möjlighet att påverka och växa i spännande projekt
Om Molöf Molöf Bygg AB, startat 2013, är experter på ROT och infrastruktur i Mälardalen med säte i Stockholm. Med ett team på 45 anställda, inkluderar vårt arbete allt från kontorsanpassningar till komplexa installationsentreprenader. Vi är stolta över våra flertalet ramavtal med ledande fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Läs mer på molofbygg.se
Intresserad av att veta mer? I denna rekrytering samarbetar Molöf med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9563689