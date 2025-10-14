Entreprenadingenjör
Jobbar du idag som entreprenadingenjör, kalkylator / inköpare, arbetsledare / en liknande tjänst och vill du möjlighet att arbeta på ett ledande och familjärt byggbolag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett väletablerat bygg- och entreprenadbolag med många års erfarenhet inom nyproduktion, renovering och ombyggnation. Här driver man projekt åt både offentliga och privata beställare. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, engagerade medarbetare och ett starkt fokus på kvalitet, ekonomi och långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
Rollen innebär att du arbetar med kalkylering och beräkning av nya projekt, där du ansvarar för mängdreglering, kostnadsbedömningar och anbud. Du upprättar projektbudgetar och tar fram ekonomiska prognoser för att säkerställa lönsamheten i projekten.
Du har även ansvar för inköp och upphandling av både underentreprenörer och material, samt hanterar kontrakt, ÄTA-arbeten och den ekonomiska uppföljningen gentemot beställaren.
Tillsammans med övriga i projektteamet deltar du i tidsplanering och produktionsberedning och fungerar som stöd till platschef och arbetsledning ute i produktionen när det behövs.
Arbetet innebär också en löpande dialog med beställare, leverantörer och samarbetspartners, och du ser till att projekten drivs enligt gällande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.
Du erbjuds
En varierande vardag i spännande byggprojekt
Attraktivt bonussystem med procentuell andel av upphandlingsvinst
Tjänstebil och möjlighet till förmånsbil
Trygghet i kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter - för rätt person finns möjlighet att på sikt växa in i rollen som platschef eller axla annan ledande roll inom företaget
En familjär och prestigelös kultur med engagerade kollegor och nära samarbete mellan kontor och produktion
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en bred förståelse för byggprocessen och trivs i en roll som kombinerar kalkyl, inköp och produktion. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet som entreprenadingenjör eller i liknande roll - t.ex. projektingenjör, erfaren arbetsledare, kalkylator eller inköpare med erfarenhet från produktion
YH- eller högskoleutbildning inom bygg, alternativt motsvarande kompetens genom erfarenhet
God kunskap i entreprenadjuridik, framför allt AB 04 och ABT 06
Vana av kalkyl- och projekthanteringssystem, gärna Next
Förståelse för både teknisk produktion och ekonomi
B-körkort
För att passa i rollen ser vi även att du är strukturerad och analytisk, men samtidigt praktiskt lagd och nära produktionen.
Du är kommunikativ och tydlig, både internt och i kontakt med beställare, leverantörer och samarbetspartners. Som person är du självständig, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo där prioriteringar kan skifta.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Södra sidan av Stockholm
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
