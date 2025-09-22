Entreprenadingenjör
2025-09-22
Peab Grundläggning AB är ett eget bolag inom Peabkoncernen. Vi är ett av Sveriges större företag inom grundläggning. Grundläggning är ett viktigt och dessutom många gånger tekniskt komplicerat arbete med allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag. Vi engagerar oss i hela produktionskedjan och är ledande inom vårt område.
Nu söker vi en Administrativ Entreprenadingenjör med placeringsort i Stockholm. Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Din roll som entreprenadingenjör blir att stötta verksamheten med diverse ekonomiska och administrativa uppgifter. Det handlar bland annat om att arbeta med bokföring, kontroll av tidrapportering, tjänstedebiteringar och planeringsverktyg. I rollen ingår även att strukturera och uppdatera dokument, samt att du kan komma att hantera mötesbokningar och lättare inköp. Du kommer vara spindeln i nätet som stöttar vårt team som befinner sig i en stor geografi som sträcker sig från Norrköping i söder och hela vägen upp till Luleå i norr.
Om dig
Du har minst en gymnasieexamen och några års arbetslivserfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter. Erfarenhet från Bygg- och anläggningsbranschen är meriterande men inget krav. Du är trygg i att arbeta i digitala miljöer och affärssystem, samt har goda kunskaper i Office-paketet. Vi ser gärna att du har ett öga för detaljer och en förmåga att skapa tydliga, välstrukturerade och estetiskt tilltalande dokument.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du tycker om att ha ordning och reda omkring dig. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är ett stöd och bidrar till verksamhetens behov. Vidare har du god kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
Peabs värdegrund JUPPen - jordnära, utvecklande, pålitlig och personlig - är viktig och vi söker dig som personifierar dessa värden. Som person behöver du vara hjälpsam, ödmjuk, kommunikativ, drivas av att lyckas tillsammans, tycka om att stötta och hjälpa andra.
Övrig information
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringen kontakta rekryteringsspecialist Frida Thorén på frida.thoren@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
Peab Sverige AB (org.nr 556099-9202)
Peab AB Jobbnummer
9520083