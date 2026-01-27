Enskede Deli Söker deltids kock
2026-01-27
Enskede Delisöker nu en kock för deltidsarbete till vår restaurang i Stureby. Enskede Deli är en systerkrog till Matboden Södermalm med fokus på Enklare, vällagade middagar i en varm och välkomnande miljö.
Rollen passar dig som är trygg i ditt hantverk, gillar tempo och trivs i en social miljö där kvalitet och service går hand i hand.
Vi söker dig som:
har goda kunskaper inom yrket och erfarenhet av köksarbete
är social, ansvarstagande och noggrann
trivs med att arbeta självständigt i service
Deltid, ca 3-4 dagar i veckan
Arbetstider: 15.30 - 21 ish
Perfekt för dig som studerar eller söker ett extra jobb
Mer om det här jobbet
Varaktighet: Start inom 3 ve-4 veckor
Arbetstid: Deltid. 3-4 dagar / veckan. främst helger (fre & lör) 15.30-21.30
Lön: enl. överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: Edin@matbod.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leo Bon AB
