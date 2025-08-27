Ensamhandledare Aktivitetsledare Erikshjälpen!
2025-08-27
Ref: 20251999 Publiceringsdatum2025-08-27
Vi söker en engagerad aktivitetsledare till Erikshjälpen Daglig verksamhet enligt LSS och hoppas på att du är intresserad av att söka tjänsten. På Erikshjälpen är du ensamhandledare och förväntas skapa meningsfullhet och trygghet där verksamheten formas efter brukarnas förmågor och behov. Din roll som aktivitetsledare innebär ett brukarnära arbete där du ger stöd i aktiviteter till brukare med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och arbetar med tydliggörnade pedagogik för att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. I verksamheten på Erikshjälpen kommer arbetsuppgifterna främst bestå av: Sortering av varor, förberedelse av artiklar inför försäljning, strukturering och kvalitetssäkring av arbetsflöden,att handleda och stötta deltagarna i deras dagliga uppgifter.
Du ansvarar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, att upprätta aktivitetsbeskrivningar, genomförandeplaner och handlingsplaner för att tillgodose brukarens intressen och behov. Som aktivitetsledare har du administrativa och praktiska ansvarsområden som är nödvändigt för verksamhetens utförande. Du förväntas delta aktivt i eventuella förändringsarbeten och ständigt arbeta lösningsfokuserat för brukarnas bästa. Daglig verksamhet kommer att bedrivas i samarbete med vår samarbetspartner Erikshjälpen, där verksamheten också är placerad. I din roll som aktivitetsledare kommer du att ha ett nära samarbete med Erikshjälpens personal.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och fullgjord gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller för arbetsgivaren annan likvärdig utbildning.För att vara aktuell för denna tjänst behöver du ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Du måste ha minst tre år erfarenhet av att arbeta som ensam handledare på Daglig verksamhet. Du behöver ha minst tre år erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande och därmed förväntas ha god kunskap om lagens intentioner och kan omsätta teori i praktiken med brukarens bästa i fokus.
Det är meriternade om du har kunskap i och/eller erfarenhet av teckenspråk. Du behöver ha datorvana samt kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt god kunskap om dokumentationskrav gällande inom LSS. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ensamarbete. Eftersom du kommer att arbeta som ensam handledare, utan kolleger i det dagliga arbetet, krävs det att du har en hög grad av självständighet och en god förmåga att ta ansvar och arbeta på egen hand.Du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Du har en mycket god förståelse för brukaren och hens kommunikation så du anpassar dig efter brukarens stödbehov och dagsform. Då du arbetar som ensamhandledare behöver du ha förmågan att kunna fatta självständiga beslut och ha en god samarbetsförmåga gentemot tredje part. Du är bra på att skapa struktur och kan förmedla denna till deltagarna för att skapa förutsägbarhet i arbetsuppgifterna.
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Daglig verksamhet ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet och ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Våra verksamheter finns på mer än 80 olika platser i Malmö och innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt.
Vi tillämpar friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete. Vill du jobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka!
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare, avlösare, hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Uppstår behov i liknande verksamhet kan annan verksamhet komma att bli aktuell att rekrytera till. Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisregister uppvisas. Dina ansökningshandlingar är allmäna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Malmö kommun
Malmö stad
