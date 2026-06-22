Enrival AB
EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Jönköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Jönköping
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EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter! EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Karriärvägledare / Handledare Rusta och Matcha – Jönköping
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Brinner du för att coacha, vägleda och skapa möjligheter för människor att nå arbete eller studier? Vill du arbeta i en roll där du varje dag bidrar till att förändra liv och samtidigt vara en del av ett engagerat och framgångsrikt team?
Då kan detta vara tjänsten för dig!
EnRival söker nu en engagerad och driven Karriärvägledare/Handledare inom Rusta och Matcha till vårt kontor i Jönköping.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
I rollen som Karriärvägledare och Handledare arbetar du med att stötta arbetssökande på deras väg mot arbete eller studier. Du möter människor med olika bakgrunder, erfarenheter och mål och hjälper dem att hitta rätt väg framåt genom coachning, vägledning och aktiv matchning mot arbetsmarknaden.
Tjänsten är på heltid med planerad tillsättning i mitten av augusti.Arbetsuppgifter
Individuell karriärvägledning och coachning
Matchning mot arbete och utbildning
Stöd i ansökningsprocesser och intervjuförberedelser
Kontakter med arbetsgivare och nätverksbyggande
Planering, uppföljning och dokumentation
Aktivt arbete för att skapa jobbmöjligheter för deltagare
Genomförande av både individuella möten och gruppaktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, engagerad och har en genuin vilja att hjälpa människor att lyckas. Du är trygg i mötet med människor, trivs med att bygga relationer och har förmågan att motivera och inspirera andra till utveckling.
Du är strukturerad, självgående och trivs i en verksamhet där resultat, kvalitet och människors utveckling står i fokus.
Behörighetskrav
Du måste uppfylla minst ett av nedanstående alternativ:
Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
samt
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom ett eller flera av följande områden:Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom Rusta och Matcha
Studie- och yrkesvägledarutbildning
Starkt lokalt nätverk inom näringslivet i Jönköping med omnejd
Fler språkkunskaper utöver svenska
Erfarenhet av coachande arbete
God digital kompetens och vana av digitala möten
Förmåga att skapa långsiktiga relationer med deltagare och arbetsgivare
Därför ska du välja EnRival
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där människors utveckling står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära både deltagare och arbetsgivare för att skapa hållbara resultat.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
En varierad och utvecklande roll
Ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Ett brett kontaktnät inom näringslivetSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tjänsten tillsätts i mitten av augusti 2026.
Bifoga intyg som styrker behörighetskraven i samband med din ansökan.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Marie SandvallRegionchef Telefon: 0704-532270
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
413 65 JÖNKÖPING Arbetsplats
EnRival Kontakt
Rekryterare
Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se 0704532270 Jobbnummer
9973240