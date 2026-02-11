Enhetshandläggare till Swedec
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2026-02-11
Vill du ha en roll där ditt driv, din struktur och din administrativa kunskap gör skillnad?
Som enhetshandläggare får du en nyckelposition nära ledningen, där du kombinerar ansvar och kvalificerat administrativt stöd i en verksamhet med tydligt uppdrag och högt förtroende.Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. På Swedec finns amröj- & sökkompaniet. Vi ansvarar för Arméns ammunitionsröjningsplutoner (EOD) och avancerad sökpluton (Asök) och arbetar ofta i nära samverkan med andra förband både nationellt och internationellt. Hos oss blir du en del av ett högspecialiserat team som regelbundet deltar i insatser för att göra skillnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som enhetshandläggare har du en central och förtroendebaserad roll med nära samverkan med enhetschef och ledning. Du ansvarar för att stödja och samordna enhetens administrativa och organisatoriska arbete samt bidra till effektiv styrning och uppföljning av verksamheten.
I uppdraget ingår att:
• Vara ett administrativt och organisatoriskt stöd till enhetschef och ledning
• Samordna, planera och följa upp interna processer och arbetsflöden
• Förbereda, dokumentera och kvalitetssäkra enhetens ärende- och beslutshantering
• Stödja den dagliga styrningen av verksamheten genom uppföljning och struktur
KRAVKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom administration eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, initiativrik, analytisk samt har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer, där förtroende och tillit är centralt. Du har god struktur i ditt arbete och en förmåga att växla mellan flera arbetsuppgifter under en arbetsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av system PRIO/SAPÖvrig information
Anställningsform: tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: individuell lönesättning tillämpas
Tjänsten är en civil befattning
För upplysningar om befattningen kontakta: Anders Södermyr, nås via växel, 0381-180 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta: Frida Bunnstad, nås via växel, 0381-180 00
Fackliga företrädare, nås via växel, 0381-180 00
Försvarsförbundet: Martin Hillberg
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Officersförbundet: Robert Lindberg Vikström
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-19. Din ansökan bör innehålla CV, intyg som stärker dina kvalifikationer samt en motivering till varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
