Enhetschefer Hemtjänst
Vara kommun / Sjukvårdschefsjobb / Vara Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vara
2026-05-20
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker inte någon som kan allt - men någon som får andra att vilja göra sitt bästa. Hos oss som enhetschef i hemtjänsten leder du människor, bygger tillit och får vardagen att fungera för dem vi finns till för. Känner du igen dig? Då kan du vara vår nästa enhetschef.
Vara kommun har hemtjänstenheter i Vara tätort, Stora Levene, Vedum och Kvänum. Hemtjänsterna ansvarar för utförandet av biståndsbedömda insatser och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det finns sjuksköterskor på varje hemtjänstområde och ett nära samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Din roll
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din verksamhet. Det innebär ekonomi-, kvalitet-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du leder det strategiska och operativa arbetet på enheten, där du säkerställer att lagstiftning, politiska beslut och enhetens mål efterlevs och följs upp.
Du arbetar tillitsbaserat och har tilltro till dina medarbetares förmåga att ta ansvar och utvecklas. Med ett tydligt och kommunikativt ledarskap skapar du engagemang och arbetsglädje i gruppen. Du är en närvarande och trygg chef som inspirerar och visar riktning. Etisk och ansvarstagande i beslut och prioriteringar. Självständig, men också lojal mot fattade beslut.
I arbetet ingår även att ge information och stöd samt skapa goda relationer med brukare, närstående, myndigheter och andra externa och interna samverkanspersoner.
I ledningsgruppen är det viktigt att ta ett gemensamt ansvar för och bidrar till helheten i äldreomsorgen genom nära samarbeten i ledningsgruppen, med kollegor, medarbetare och stödfunktioner.
I din roll ingår att aktivt bevaka omvärlden och använda denna kunskap för att utveckla verksamheten.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har lämplig högskole-/universitetsutbildning inom verksamhetsområdet såsom socionomutbildning, sociala omsorgslinjen, hälso- och sjukvård, vårdadministration eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inom kommunal verksamhet.
Vi vill att du har ledarerfarenhet och god kännedom om de lagar som styr verksamheten samt erfarenhet av budgetarbete och kvalitetsuppföljningar.
Din framtida arbetsplats
Hos oss får du ett nära och engagerat samarbete i en stödjande ledningsgrupp där vi finns för varandra och hjälps åt. Ibland är det tufft att vara ledare och då är bra kollegor som man kan skratta med en viktig källa till återhämtning.
Vara är en "lagom stor" kommun med nära till stöd från funktioner inom HR, ekonomi och kommunikation. Till din hjälp i det dagliga arbetet finns även samordnare på enheten.
I Vara kommun är tillit en viktig faktor och vi tar gemensamt ansvar för framtiden. Alla våra chefer går Utvecklande ledarskap och vår Etiska kompass finns som en riktningspekare.
Intervjuer är inplanerade den 9/6.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Utdrag ur misstankeregistret krävs för tjänsten samt B körkort
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917657