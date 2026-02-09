Enhetschef verksamhetsservice
2026-02-09
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vill du leda en viktig stödfunktion som gör skillnad i vardagen för våra verksamheter inom socialtjänst samt vård och omsorg för äldre? Vi söker en enhetschef för verksamhetsservice som med engagemang och struktur driver arbetet framåt både operativt och strategiskt. Enhetens uppdrag är att ge verksamheterna stöd och service i frågor som berör ex funktionalitet i lokaler, vaktmästeritjänster, brandskydd, logistik och passersystem.
På socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen finns över 150 verksamheter inom vård, omsorg och socialtjänst.
Enheten verksamhetsservice är organiserad under Socialförvaltningen men utför uppdrag åt både social- och omsorgsförvaltningen. Som enhetschef har du ett strategiskt och operativt ansvar för personal, budget och verksamhet. I rollen förväntas du leda och utveckla enheten och säkerställa en god service och samarbete med förvaltningens verksamheter. I den här rollen kommer du att arbeta med att ge stöd och service till verksamheterna vilket kräver förståelse för verksamheternas kärnuppdrag. Du arbetar nära ledning och verksamheter inom båda förvaltningarna.
Till din hjälp har du 21 medarbetare såsom arbetsledare, vaktmästare, transportör och samordnare inom säkerhet, inköp och logistik. Tjänsten ligger organisatoriskt inom socialförvaltningens administrativa enhet som leds av administrativ chef.KvalifikationerProfil
Vi söker dig som:
* Har en relevant högskoleutbildning inom organisation, ledarskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av ledarskap.
* Har erfarenhet från att har arbetat i en liknande roll.
* Är social, flexibel och lösningsfokuserad. Du har en god samarbetsförmåga samt är lyhörd för verksamheternas behov.
* Gillar att jobba i en dynamisk miljö där korta, snabba insatser blandas med långsiktiga arbetsprocesser.
* Har en god förmåga att strukturera, organisera och utveckla effektiva arbetssätt som skapar tydlighet och kvalitet i verksamheten.
* Har förmågan att se helheten, prioritera och hantera förändringar med ett lugnt och professionellt förhållningssätt.
* Med ett närvarande och tydligt ledarskap ser du till att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
* Har erfarenhet av arbete som stödprocess till verksamhet inom vård, omsorg eller socialtjänst.
* Erfarenhet av processorienterat arbetssätt.
B körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
