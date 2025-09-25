Enhetschef | VA distribution | Mölndals stad
Experis AB / Administratörsjobb / Mölndal Visa alla administratörsjobb i Mölndal
2025-09-25
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du vara med och påverka samhällsnyttan och bidra till en trygg, hållbar och säker VA-försörjning för Mölndalsborna? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig. Läs mer och ansök nedan.
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb, här skapar vi tillsammans bästa möjliga vardag för våra invånare. Med mod, kreativitet och kunskap utvecklar vi våra verksamheter och gör skillnad varje dag.
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har drygt 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden: måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet Vatten och Återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.
Om rollen
Som enhetschef för VA distribution har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla enheten som dagligen levererar viktiga VA-tjänster till invånarna i Mölndals stad. Ditt uppdrag innefattar ansvar för budget, arbetsmiljö och personal, och du driver det strategiska och operativa arbetet framåt i linje med stadens mål och vision.
I rollen ansvarar du för att leda enhetens verksamhet inom VA-distribution med ett team bestående av ett 20 tal medarbetare varav 2 driftsledare. Det innebär att planera, följa upp och utveckla drift, nyanläggning och underhåll av VA-ledningar i egen regi. Du driver och övervakar projekt inom distributionsområdet allt från drift och underhållsinsatser till löpande service, samtidigt som du ansvarar för att arbetet genomförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och miljöregler.
En viktig del av uppdraget är samordning, där du samarbetar tätt med andra avdelningar, entreprenörer och kommunens olika verksamheter. Du hanterar miljöfrågor, säkerställer att arbetsmiljöplaner uppfylls och ansvarar för planering, schemaläggning, bemanning och uppföljning i verksamhetssystem.
Tjänsten kan innebära arbete med säkerhetsklassad information och kräver i så fall säkerhetsprövning och registerkontroll. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Du ingår i Vatten och Återvinningsledningsgrupp och deltar i forum som chefsforum, ledarfrukostar och interna ledningsmöten.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker en trygg, tydlig och lösningsorienterad ledare med stark drivkraft att utveckla verksamheten och skapa konkret samhällsnytta. Du har minst fem års erfarenhet av att leda medarbetare och verksamhet, erfarenhet från kommunal verksamhet ser vi som särskilt meriterande.
Du har en högskoleexamen med inriktning mot VA-teknik eller annan relevant teknisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du besitter djup teknisk förståelse för VA-distribution och har erfarenhet av anläggningsentreprenader, god kännedom om anläggnings-AMA samt förmåga att tolka VA-ledningskartor. Du har även mycket goda kunskaper inom arbetsmiljöfrågor kopplade till anläggningsskedet och ett genuint intresse för ny teknik och innovativa lösningar.
Som person är du skicklig på att bygga relationer och samarbeta med olika aktörer, både internt och externt. Du är beslutsför och trygg i att fatta välgrundade beslut även i komplexa eller pressade situationer. Ditt ledarskap präglas av närvaro, struktur och engagemang, du skapar förtroende, driver utveckling och får dina medarbetare att växa
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
eller rekryteringskonsult Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 12 oktober.
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens VA-distribution i Mölndal?
Då ser vi fram emot din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "71353ec7-703e-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Maria Svedberg +46790763749 Jobbnummer
9527237