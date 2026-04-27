Enhetschef Utredning och uppföljning Barn- och unga
2026-04-27
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet - alltid med människan i centrum.
Är du en av de som vill vara med och forma framtidens socialtjänst? Tror du också på förändring och att socialtjänsten måste ut på nya arenor för att möta tidens behov och utmaningar? Då är Svalöv rätt plats för dig. Vi är den lilla kommunen med möjligheter till förändrat tankesätt och att vara där det händer. Vi söker nu enhetschef till enheten för utredning och uppföljning. Har du idéer sök!
Vilka är vi då?
Jo, vi är en enhet i en lagom liten kommun med höga ambitioner för våra medborgare. Vi arbetar med att utreda och följa upp beslutade insatser avseende barn och unga och deras familjer. Enheten består av en 1:e socialsekreterare och 12 erfarna socialsekreterare. Vi har ett mottag, utredning och uppföljning samt ett familjehemsteam.
Nu söker vi en enhetschef som kan arbeta tillsammans med oss! Hos oss får du leda en enhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Tillsammans med erfarna och hjälpsamma medarbetare ska du skapa en stabil arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans och mot gemensamma mål. Vi vill samarbeta nära i vardagen, stötta varandra och utveckla verksamheten gemensamt.
Svalövs kommun erbjuder friskvårdstimme varje vecka, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling. Vi har också påbörjat en spännande resa mot AI i vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Vi jobbar som ett team och samarbete, flexibilitet och ge och ta är viktigt i vår grupp. Vi är lösningsfokuserade och vill må gott på arbetet. Vi tar vårt grunduppdrag på största allvar och vi behöver dig för att säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att genomföra detta.
Fördelen med den mindre kommunen är att det är närmare mellan aktörerna som möter individer, med fokus på samverkan och lösningar kommer vi långt. Vi kommer testa nya idéer och skapar tillsammans de mötesforum och former som maximerar vårt arbete och kommer medborgarna bäst till gagn. Vad brinner du extra för, delaktighet i utredningsprocesser, ge medborgarna förutsättningar till att bo och leva i Svalöv, nätverksarbete, ge medarbetarna goda förutsättningar att hjälpa medborgarna i Svalöv? Eller var tänker du att framtidens socialtjänst bör vara? Här har du chansen att påverka och utveckla.
Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten som har 13 medarbetare i dagsläget.
Chefsrollen i Svalöv innebär att du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp med tre andra enhetschefer - Öppenvården, arbete, integration och välfärd och myndighetsenheten äldre och LSS. Vi i ledningsgruppen arbetar för att enheterna tillsammans ska utvecklas och skapa kvalitet för medborgarna.
Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor då vi arbetar i stor omställning. Du förväntas vara närvarande i din arbetsgrupp för att aktivt bidra till en god arbetsmiljö. I det närvarande arbetet på enheterna ansvarar du också för att planera, leda samt utvärdera och följa upp dina enheters arbete med fokus på god på kvalitet och tillgänglighet samt en ekonomi i balans.
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet. Det är ett krav att du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning och allt vad det innebär. Du ska ha goda ledaregenskaper och god organisationsförmåga. Chefserfarenhet och genomgången ledarskapsutbildning är ett också ett krav.
Arbetet förutsätter att du som person är strukturerad, kreativ, har förmåga att arbeta långsiktigt samt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Vidare har du administrativ förmåga och är datorvan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Korta digitala intervjuer kommer hållas 260519.
Fysiska intervjuer med arbetsgivare, fackligt företrädare och medarbetare kommer hållas 260525. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320174-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Svalövs kommun
268 80 SVALÖV
Svalövs kommun, IFO
Områdeschef
Marie Brynbo marie.brynbo@svalov.se 0418475054
