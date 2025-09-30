Enhetschef underhåll
Borlänge Energi är en viktig pusselbit i Borlängebornas värld och vardag.
Vi är Borlängebornas energibolag och en viktig spelare i samhällsutvecklingen. Med kompetens och engagemang bidrar vi till samhällsnytta och ett mer hållbart samhälle. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom energi, vatten, återvinning, stadsnät och stadsmiljö. Med vår vision "Hållbarhet i varje tanke och handling" som drivkraft arbetar vi aktivt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borlänge, både på egen hand och tillsammans med andra.
Borlänge Energi söker
Enhetschef underhåll
Är du en tydlig och kommunikativ ledare som har förmågan att bygga starka team? Då kan det vara dig vi söker. Tillsammans bygger vi framtiden!
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad och strategisk ledare som tillsammans med våra medarbetare vill driva och utveckla underhållsarbetet på anläggningarna i Kvarnsveden och Bäckelund samt på övriga anläggningar inom Borlänge Energi. Ditt huvuduppdrag blir att ansvara för anläggningarnas tillgänglighet och driftsäkerhet, vilket innebär att säkerställa en störningsfri produktion genom förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdraget som enhetschef innefattar även att du initierar, driver och följer upp åtgärder, förbättringar, projekt och avvikelser som ökar anläggningens tillgänglighet och driftsäkerhet.
Som enhetschef underhåll ingår du i ledningsgruppen för affärsområdet kraft och värme. Till din hjälp har du två direktrapporterande gruppchefer samt ca 20 medarbetare. Du har fullt personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för dina grupper. Ditt ansvar inkluderar även uppföljning av enhetens mål och budget, kontinuerligt strategiskt utvecklingsarbete samt säkerställande av medarbetarnas kompetensutveckling.
Ansvaret på denna nivå innebär att övergripande bidra till hela bolagets utveckling och samtidigt skapa goda förutsättningar för din enhet. Ditt arbete kommer präglas av förändrings- och förbättringsarbete liksom att vara närvarande och delaktig i det dagliga arbetet.
Din kompetens
Vi ser att du har en akademisk utbildning inom relevant område, eller att du har förvärvat motsvarande djupa och breda kunskaper på annat sätt. Du är strategisk, målstyrd och en god kommunikatör. Erfarenhet från energibranschen eller motsvarande relevant bransch/industri ser vi som meriterande.
Vi förutsätter att du är van användare och besitter tekniska kunskaper i verksamhetsnära IT-system samt behärskar engelska och svenska väl i både tal och skrift.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och framför allt din ledarerfarenhet. För att lyckas i rollen har Borlänge Energi identifierat dessa egenskaper
förmåga att motivera, coacha och inspirera
förmåga att se helheten och tänka långsiktigt
är utvecklingsinriktad, vågar agera och fatta beslut
skapar delaktighet och kommunicerar på ett tydligt sätt
Anställningsvillkor
Tjänsten som Enhetschef Underhåll löper tillsvidare på heltid med placeringsort Borlänge. Provanställning kan komma att tillämpas. Du rapporterar till affärsområdeschefen för kraft och värme. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Rekryteringslots
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge. Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 26 oktober 2025.
Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen. Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat. I enlighet med GDPR-lagstiftningen är det viktigt att din ansökan inte innehåller personuppgifter kring civilstatus, familjesituation, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Martin Ogemar, martin@hnpar.com
, 072-237 21 30
Anna Hansson, anna@hnpar.com
, 070-695 64 63
För att läsa mer om Borlänge Energi besök gärna deras hemsida: Borlänge Energi
