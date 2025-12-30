Enhetschef Trafik
2025-12-30
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Är du redo att ta dig an en av Värmdös mest spännande utmaningar - framkomlighet och mobilitet?
Vägnätet i Värmdö kommun är sårbart och har stora utmaningar.
Kommunens geografiska struktur gör att många områden endast nås via en väg, vilket innebär att olyckor eller störningar snabbt skapar köer och påverkar trafiken långt ut i systemet. Utbyggnaden av infrastrukturen har inte hållit takt med kommunens tillväxt och flera delar av vägnätet har flaskhalsar där framkomligheten under delar av dygnet är utmanande.
För att möta dessa utmaningar genomför kommunen nu en stor satsning på trafikfrågorna, där flera nya tjänster skapas för att säkerställa att viktiga trafikfrågor omsätts i praktiska åtgärder. Detta är ett högprioriterat politiskt område, med stora förväntningar på resultat och framdrift, att göra skillnad för Värmdös invånare, näringsliv och besökare. Som enhetschef Trafik får du en central roll i denna satsning.
Ditt uppdrag
Som enhetschef Trafik har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla kommunens trafik- och mobilitetsarbete. Ditt uppdrag innefattar strategisk planering, operativt arbete och ledning av medarbetare i en enhet med 6 medarbetare. Rollen kombinerar kortsiktiga åtgärder för att förbättra framkomligheten med långsiktiga strategier för ett hållbart och resilient transportsystem.
Du förväntas vara en drivande och resultatorienterad ledare som tar initiativ, driver utveckling och levererar resultat även under press.
Arbetsuppgifter och ansvar
- Leda och utveckla kommunens trafikarbete och mobilitetsstrategier.
- Ta fram rutiner och effektiva arbetssätt för enheten.
- Samordna och leda arbetet inom organisationen för att säkerställa måluppfyllelse.
- Driva egna strategiska trafikuppdrag och projekt med fokus på lösningar, både kort- och långsiktiga.
- Följa upp och utvärdera trafikåtgärder och planer i enlighet med kommunens övergripande mål.
- Representera kommunen i både interna och externa sammanhang med politiker, Trafikverket, Trafikförvaltningen, Nobina med fler.
- Bygga nätverk och relationer med andra kontor, politik och externa parter på kommunal, regional och statlig nivå.
- Ansvara för budget, personal och arbetsmiljö
- Kombinera strategiskt ledarskap med förmågan att själv ta operativa initiativ när det behövs för att skapa framdrift.
Din erfarenhet
Vi söker dig med relevant akademisk examen inom samhällsplanering, trafikplanering, infrastruktur eller motsvarande. Alternativt har du en annan högskoleutbildning i kombination med gedigen erfarenhet av trafikplanering.
Du har erfarenhet av att leda och samordna komplexa trafik- och infrastrukturinriktade projekt samt god förståelse för hur de olika väghållarna - stat, kommun, region och privata aktörer - samverkar.
Vidare, har du djup kompetens och trygghet i trafikfrågorna och en analytisk förmåga att se samband, dra egna slutsatser och identifiera lösningar. Med strategisk blick, mod och handlingskraft kan du driva utvecklingen från analys till konkreta åtgärder och resultat.
Du har intresse för hållbar mobilitet, innovativa trafiklösningar och kan analysera hur ny teknik kan bidra till ett mer resilient transportsystem.
Du leder med ett öppet, transparent och tydligt ledarskap som skapar förutsättningar och delaktighet. Som person är du trygg, kommunikativ, trivs i en miljö med många kontaktytor och kan navigera i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av arbete i en kommun, med Trafikverket och med Regionen samt tidigare erfarenhet av att leda medarbetare är meriterande.
