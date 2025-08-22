Enhetschef Tillsyn
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Vi bidrar till att skapa en hållbar stad för nuvarande och kommande generationer. Inom vårt uppdrag ryms ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering och tillhandahållande av geografiska data. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Tillsynsverksamheten växer - vi söker en ny enhetschef!
För att skapa en stabil tillsynsverksamhet kommer vi successivt att utöka med ytterligare en tillsynsenhet på bygglovsavdelningen. För att grunda den utvecklingen på ett bra sätt så söker vi nu en ny enhetschef för att ta sig an uppdraget.
Tillsynsverksamheten handlägger ärenden som hör till tillsynsområdet kopplat till plan- och bygglagen. Detta innefattar bland annat olovligt byggande, ovårdade tomter samt tillsyn av hissar och obligatorisk ventilationskontroll inom hela Göteborgs stad. Även strandskyddstillsyn enligt miljöbalken samt medverkan i stadens samverkansarbete kring ojämlik konkurrens för att upptäcka kriminella verksamheter ligger inom verksamhetens ansvarsområde.
Verksamheten består av engagerade medarbetare, både kompetenta och erfarna och några nästan helt nya inom området, som sköter handläggningen självständigt. I rollen som enhetschef finns du till hands för medarbetarna för att kunna bolla frågor och stötta i ställningstaganden i specifika ärenden. I det skede vi nu befinner oss i kommer uppdraget också att innebära utveckling av verksamhetens arbetssätt och organisering.
I rollen ingår samverkan med både interna och externa parter samt dialog med berörda av tillsynsärenden. Det är därför av stor vikt att som enhetschef kunna förstå både relevant lagstiftning och kundens perspektiv för att ta de samtal som behövs för att komma vidare i processen.
Som enhetschef hos oss är du en del av avdelningens ledningsgrupp och är därmed en viktig kugge i avdelningens framdrift såväl som utvecklingsarbete. Tillsammans arbetar vi för att nå våra gemensamma mål, där du bidrar genom att leda, utveckla och följa upp tillsynsverksamheten. Kvalifikationer
Du har en relevant högskole- eller universitetsexamen inom samhällsbyggnadsområdet (t.ex. ingenjör, arkitekt, bebyggelseantikvarie) på minst kandidatnivå. För att få rätt förutsättningar för uppdraget ser vi att du behöver ha arbetat som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du behöver också erfarenhet av arbete inom plan- och bygglagen.
Om du har erfarenhet av chefsuppdrag inom verksamhet med myndighetsutövning, gärna inom en politiskt styrd organisation, ser vi det som en fördel. Har du dessutom jobbat med tillsyn inom plan- och bygglagen samt har kunskap om strandskyddstillsyn enligt miljöbalken är det ett plus. Vi ser det som positivt om du har jobbat med kundkontakter inom myndighet, då detta är en del i chefsuppdraget hos oss.
Som ledare är du tydlig och lyhörd, söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv och skapar utrymme för dialog. Du gillar att ta initiativ och att driva arbetet framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du är en god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Genom övertygande argument har du förmåga att tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa förtroendefulla relationer, kunna stå för fattade beslut och även förmedla obekväma budskap när det behövs.
