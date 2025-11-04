Enhetschef till verksamhetsområde Funktionshinder
2025-11-04
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Som enhetschef inom funktionshinder får du ett spännande och utmanande uppdrag gällande att leda, planera och utveckla verksamheten på två av våra boende med särskilt stöd (BmSS).
Tillsammans med medarbetarna kommer du att ansvara för att insatserna till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Till stöd i uppdraget har du erfarna enhetschefskolleger, metodutvecklare och stödpedagoger som hjälper dig med att utveckla metoder och kvalitet i det dagliga arbetet och du har samordnare som hjälper dig att schemalägga de arbetspass som behövs på varje boende.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp som aktivt arbetar tillsammans och där det råder ett gott arbetsklimat med ett nära samarbete och många glada skratt. Ansvar för budget, arbetsmiljö och personal ingår i tjänsten liksom mycket samverkan med såväl interna som externa enheter och aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller med annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenheter från att arbetat med och BmSS/Dagligverksamhet är mertiderande.
Du bör ha minst 2 års erfarenhet av chefsuppdrag. Du ska också ha erfarenhet av och kunskap om människor med olika funktionsnedsättningar. Du behöver ha god kunskap om gällande lagstiftning.
Du har förmåga att vara en tydlig ledare som vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Du har visioner och ser möjligheter till förändring och utveckling och lägger ribban högt när det kommer till brukarnas välbefinnande och livskvalitet. Du har förmåga att ta tillvara andras kompetenser och goda idéer. Du skall våga och ha mod. Du kan fatta svåra beslut och avslutar påbörjade uppdrag.
God kunskap om de vanligt förekommande systemen, tex Personec, Lifecare, Time Care är meriterande. Meriterande om du har erfarenhet av Utvecklande Ledarskap.
Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och en lust att åta dig detta uppdrag!
Du behöver ha körkort.
Stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning

Enligt avtal.
