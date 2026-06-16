Enhetschef till Universitetskansliet
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2026-06-16
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Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Vill du vara med och forma framtidens universitet? Universitetskansliet har en central roll i universitetets beslutsprocesser, informationshantering och informationssäkerhet. Nu söker vi en enhetschef som vill leda, utveckla och stärka verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor.
Inom universitetet finns ett samlat verksamhetsstöd med sju avdelningar. Universitetskansliet ingår i avdelningen planering och ekonomi. Universitetskansliet handlägger ärenden och ger råd och stöd inom områdena juridik, upphandling, informationshantering och informationssäkerhet.
Som enhetschef för universitetskansliet säkerställer du enhetens tjänster och stöd till ledningen, forskare och lärare samt utvecklar enhetens verksamhet i nära samarbete med akademin samt övriga enheter och avdelningar inom verksamhetsstödet. Uppdraget omfattar även utveckling av universitetets informationssäkerhet samt ägarskap för de IT-system som berör informationshantering. Du har också verksamhets- budget- och personalansvar för enhetens 18 medarbetare och är direkt underställd avdelningschefen för planering och ekonomi och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Vi som arbetsgivare tycker att det är viktig med bra balans mellan arbete och fritid och att vi ska ha roligt på jobbet. Läs mer om våra förmåner https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/formaner. Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant akademisk examen. Du har erfarenhet av kvalificerat ledaruppdrag med personalansvar och har en tydlig vilja och förmåga att motivera, utveckla och leda medarbetare och verksamhet samt arbetar för ändamålsenliga arbetssätt och god kvalitet. Du är en god kommunikatör som kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift i både svenska och engelska.
Erfarenhet från offentlig verksamhet är ett krav. Erfarenhet från universitet, högskola eller annan statlig myndighet är särskilt meriterande. Du har god kunskap om offentlig förvaltning och de regelverk som styr myndigheters verksamhet. Vi ser positivt på erfarenhet inom ett eller flera av enhetens ansvarsområden, juridik, offentlig upphandling, informationshantering eller informationssäkerhet.
Som person är du är öppen, lyhörd och har förmåga att skapa goda relationer samtidigt som du är initiativtagande, tydlig och samarbetsinriktad. Du agerar tryggt och omdömesgillt samt har ett diplomatiskt förhållningssätt.
Omfattning och ort
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Ulrica van Deventer, avdelningschef planering och ekonomi, ulrica@ltu.se
, 0920-49 30 18.
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 9 augusti 2026
Referensnummer: 3823-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9965143