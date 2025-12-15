Enhetschef till Syskonenheten i Hässelby - Vällingby
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Syskonenheten är en av fem enheter inom Område Barn och unga som tillhör Avdelning Individ- och familj.
Tillsammans skapar vi en lättillgänglig socialtjänst som utgår från invånarnas behov. För att kunna arbeta närmare våra klienter och bygga förtroende utvecklar vi kontinuerligt arbetssätt och metoder. Syskonenheten arbetar för stadsdelens barn och deras familjer i både myndighetsutövning och uppföljning av beslutande insatser.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag där ditt engagemang för barn och unga, socialt arbete och möjligheten att frigöra resurser hos människor i utsatta livssituationer tas tillvara. Som Enhetschef för Syskonenheten får du möjlighet att leda två gruppledare och 17 engagerade medarbetare i omställningen mot den nya Socialtjänstlagen och vidareutveckla en verksamhet av hög kvalitet med barnets bästa i fokus.
Om du vill leda genom att utveckla andra och också utveckla ditt eget personliga ledarskap, så är det här en roll för dig. Du får även ansvar för att se till helheten inom området och avdelningen, bygga partnerskap och vara med och bidra till att verksamheten anpassas till framtidens socialtjänst.
• Camilla Ödquist, områdeschef barn och unga.
Här kan du läsa mer om förmåner för dig som arbetar i Stockholm stad.
Din roll
I din roll som Enhetschef ingår du i ledningsgruppen för Område Barn och unga och rapporterar direkt till Områdeschef. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för enheten. Du leder enhetens arbete för att utveckla och säkerställa kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. Du ansvarar för att upprätta och följa upp budget och kostnadseffektivitet utifrån Stadens regler för ekonomisk förvaltning samt ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbetsrättsliga lagar och avtal följs.
Din kompetens och erfarenhet
Du har en socionomexamen samt aktuell erfarenhet från socialtjänstens myndighetsutövning inom barn och unga. Vi ser gärna att du har flerårig chefserfarenhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Inom Avdelning Individ- och familj pågår ett arbete med implementering av Signs of Safety och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta enligt modellens förhållningssätt.
Som chef och ledare i Stockholm stad förväntas du ta ansvar för din verksamhet samtidigt som du ser till helheten i planering, agerande och beslut. Du är utvecklingsinriktad, arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du arbetar bra med andra människor och relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och följer upp att ditt budskap når fram.Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
