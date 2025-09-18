Enhetschef till stöd- och rederienheten
2025-09-18
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Kustbevakningen söker en enhetschef till stöd- och rederienheten inom materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, med placeringsort Karlskrona.
Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen ansvarar för den materiella delen av myndighetens förmåga, vilket innebär att avdelningen har övergripande ansvar och samordnar uppgifter inom anskaffning, teknisk utveckling samt underhåll och vidmakthållande för Kustbevakningens fartyg, materiel, lokaler och anläggningar.
Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen består av fem enheter med totalt ca 65 medarbetare. Stöd- och rederienheten består för närvarande av elva medarbetare placerade i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Enheten befinner sig i en expansiv fas och kommer få fler uppgifter och förstärkas med ytterligare roller framöver, bland annat inom området logistikförsörjning.Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för stöd- och rederienheten har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Ditt uppdrag är att driva och medverka till att enhetens ansvarsområden bidrar till myndighetens uppgifter och utveckling. Som enhetschef rapporterar du till chefen för materiel- och lokalförsörjningsavdelningen. Du ingår också i avdelningens ledningsgrupp inom vilken avdelningens arbete och utveckling leds.
Stöd- och rederienheten utvecklar och ansvarar för materiel- och lokalförsörjningsavdelningens gemensamma processer och arbetsuppgifter, samt stödjer övriga enheter inom avdelningen. Vidare samordnar och utvecklar enheten också myndighetens rederifunktioner och är funktionell systemägare för de IT-baserade systemstöd som materiel- och lokalförsörjningsavdelningen ansvarar för. Inom stöd- och rederienheten finns det funktioner för rederisamordning, verksamhetsutveckling, elsäkerhet, teknisk anläggningsinformation, underhållssystem samt administration och uppföljning.
Som chef för stöd- och rederienheten tar du ansvar för den egna verksamheten, formulerar mål och uppdrag som du förmedlar till dina medarbetare. Du har en helhetssyn i arbetet vilket innebär en god förståelse att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Du strukturerar information, skapar överblick, beskriver, reglerar och följer upp verksamheten i enheten.
Tjänsten innebär frekventa tjänsteresor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, exempelvis sjökaptens- eller sjöingenjörsutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt dokumenterad flerårig och aktuell erfarenhet av arbetsledande roll. Det är meriterande om du i ditt tidigare yrke haft en chefsroll med personal-, verksamhet-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Mångårig arbetslivserfarenhet inom civil eller statlig rederinäring är också meriterande, likväl som erfarenhet av att arbeta inom totalförsvaret.
Du är prestigelös och har en god förmåga att skapa samsyn, främja samarbeten och upprätthålla effektiva arbetsrelationer. Det är viktigt att du är lyhörd och respektfull i både relationer och sätt att kommunicera och att du kan anpassa detta efter målgruppens behov. Som person är du utåtriktad, utvecklingsorienterad, drivande och har en helhetssyn i förändringsarbeten liksom du förstår att resultat skapas genom delaktighet.
Vi förutsätter att du har en god administrativ förmåga, god kunskap inom ekonomi och budgetfrågor.
När vi anställer lägger vi stor vikt dina personliga egenskaper och förmågor.
Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivare Kustbevakningen
Christian Wentzel 072-3640671
