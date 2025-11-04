Enhetschef till socialförvaltningen
2025-11-04
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun består av socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg för funktionsnedsatta och förebyggande funktioner. Vi är organiserade i förebyggandeenhet, myndighetsenhet och verkställarenhet. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Vi söker en ledare till vår förvaltning som inledningsvis kommer att arbeta parallellt med en av våra erfarna chefer inom LSS med målet att helt ersätta vid dennes pensionering. Du blir även ansvarig för kvalitets- och utvecklingsarbete inom de lagrum som verksamheterna råder under. Som enhetschef i vår förvaltning har man verksamhets-, ekonomi och personalansvar. I ledarrollen arbetar man nära medarbetare, boende och deras anhöriga, vilket ställer höga krav på förståelse för målgruppen och verksamhetens utmaningar. Som ledare hos oss medverkar du till en god arbetsmiljö och skapar möjligheter för våra medarbetare att ta ansvar, få inflytande och känna delaktighet. Vi erbjuder inledningsvis en tjänst där du brett får lära känna vår organisation och bli introducerad i den verksamhet som du på sikt ska leda som enhetschef. Vi söker dig som vill vara en förebild och som vill bidra till en lärande organisation genom ett inspirerande förhållningssätt. I vår kommun erbjuder vi stora möjligheter att bygga starka team som gör skillnad, din roll skapar utveckling.Kvalifikationer
Vi utgår ifrån att du som söker tjänsten har en akademisk utbildning som matchar verksamhetsområdet du kommer att verka inom. Vi tänker att några års erfarenhet som chef eller annan ledarerfarenhet är en bra grund där antingen äldreomsorg eller LSS skapat din förståelse för uppdraget. Självklart är du påläst i relevant lagstiftning som SOL, LSS och HSL vilket kommer att vara meriterande.
Du behöver ha hög digital kompetens och vara modig i att bedriva omställningar utifrån angivna riktningar och ramar. Tidigare erfarenhet att driva förändringsarbete och implementera nya arbetssätt kommer du att ha nytta av.
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete med rehabilitering och frisknärvaro är för oss en intressant erfarenhet i kommunens arbete med hållbart medarbetarengagemang.
Körkort och tillgång till egen bil i tjänsten är ett krav.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi kallar till intervju löpande under ansökningstiden.
