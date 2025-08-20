Enhetschef till Serviceenheten Hola, Kramfors
2025-08-20
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Verksamhet Kultur och bildning består av enheten för kultur och Region Västernorrlands tre folkhögskolor. Kultur- och bildningsverksamheten är en del av Regional utveckling. I länet finns totalt fem folkhögskolor och Region Västernorrland ger regionalt stöd både till de rörelsedrivna folkhögskolorna och till studieförbunden. Region Västernorrland ansvarar genom våra samfinansierade verksamheter även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande verksamhet. Inom kultursamverkansmodellen fördelar Region Västernorrland statsbidrag inom alla konstformer.
Hola folkhögskola kurs- och konferensverksamhet har 87 rum för internat och konferens samt möjlighet till 120 restaurangplatser i matsalen. Serviceenheten har ca 15 anställda inkl. timanställningar.
Nu söker vi en enhetschef till oss på Serviceenheten. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Enhetschef till Serviceenheten Hola, KramforsPubliceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Enhetschefen har det övergripande ansvaret för driften av verksamheten på Hola kurs och konferens inom reception, restaurang, konferens och internat. Detta innefattar personalansvar samt budget- och ekonomiuppföljning. Som enhetschef har du även ansvar för miljöarbetet, brandskydd och arbetsmiljöarbetet inom den egna enheten i samverkan med enhetschef skola.
Halva din tid ägnas åt chefsuppgifter och den andra halvan arbetar du operativt i verksamheten. Dina operativa arbetsuppgifter innefattar:
Kundbokningar
Inköp
Receptionsarbete
Du har driftsansvar för alla frågor inom reception, restaurang, konferens, internat, IT, städ och fastighet.
Vidare ansvarar du för att leda, organisera och följa upp enhetens alla verksamhetsområden. De ledande arbetsuppgifterna innebär bland annat att du:
Sitter med i ledningsgruppen för Kultur och bildningsverksamheten där du bidrar till utvecklingen av hela verksamhetens arbete (som enhetschef rapporterar du direkt till verksamhetschefen)
Planerar och bemannar efter behov och efterfrågan
Lägger schema, coachar och ser till att det interna informationsflödet fungerar tillsammans med skolverksamheten
Ansvarar för att fakturering och kassarapportering görs i rätt tid
Leder personalen på driftsmöten och har APT tillsammans med skolenheten
Du är sammanfattningsvis ansiktet utåt för konferensverksamheten på Hola!
Du arbetar nära enhetschef skola/rektor och ansvarar tillsammans med rektor och verksamhetsledare för skolans internatverksamhet. Tillsammans med enhetschef skola och verksamhetsledare utgör du den lokala ledningsgruppen och medverkar till hela Hola folkhögskolas utvecklingsarbete.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en utbildning på minst gymnasienivå eller yrkeshögskoleexamen inom ämnen som service, ekonomi, hotell, restaurang och besöksnäring eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har arbetslivserfarenhet av formellt chefs- och personalansvar
Har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
Har erfarenhet av administrativt servicearbete, bokningssystem, schemaläggning och digitala stödsystem
Har erfarenhet av arbete med digitala stödsystem
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har gått någon form av ledarskaps/management-utbildning
Har en ekonomisk grundutbildning inom redovisningsekonomi
Har erfarenhet av konferensansvar inom hotellnäringen
Har erfarenhet av budgetarbete
Har erfarenhet av att arbeta på folkhögskola
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Ledarskap
Helhetssyn
Utvecklingsinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70:2025:033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Hans-Olov Furberg +4661285620 Jobbnummer
9468106