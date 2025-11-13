Enhetschef till rekrytering- och bemanningsenheten
2025-11-13
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Rekrytering- och bemanningsenheten ligger under Kvalitets- och utvecklingsavdelningen där du som chef ingår i ledningsgruppen. Enheten har ett centralt uppdrag: att säkerställa rätt bemanning, rätt kompetens och rätt förutsättningar för alla våra verksamheter.
Vi arbetar med hela kedjan - från marknadsföring, rekrytering, avtal, bemanning till schemaplanering - och är ett nav i arbetet med att skapa kvalitet, kontinuitet och trygghet för både medarbetare och omsorgstagare.
Vårt team är självgående, kompetent och ansvarstagande, vilket ger dig som enhetschef möjlighet att fokusera på strategiskt ledarskap, utveckling och förbättringsarbete.
Vårt arbete präglas av hög professionalism, servicekänsla och helhetssyn, där vi tillsammans skapar effektiva processer och långsiktiga lösningar som stärker hela organisationen.
Är du en modig ledare med passion för utveckling, människor och framtidens kompetensförsörjning?
Vill du stå i centrum för ett av våra viktigaste uppdrag att säkra rätt kompetens och stöd till vård och omsorg?
Då är det här rollen för dig!
Vi söker nu en driven, nytänkande och engagerad enhetschef till Rekrytering- och bemanningsenheten i Höganäs Omsorg AB.
Din bakgrund tror vi att du har inom HR eller kommunikation oavsett så vilket brinner du för att leda människor, bygga strukturer och skapa resultat som gör skillnad varje dag.
Vill du bli en nyckelspelare i vår organisation?
Som enhetschef är du en nyckelperson i organisationen, självständigt leder du enhetens arbete i nära samarbete med utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.
Du har det operativa ansvaret för ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö och framför allt för att driva utveckling, effektivitet och stolthet i teamet.
Du kommer att:
* Leda, inspirera och utveckla medarbetarna till att nå gemensamma mål
* Bygga strukturer och processer för en modern, hållbar bemanning
* Driva förbättrings- och digitaliseringsarbete som stärker verksamheten
* Arbeta nära chefer, HR, kommunikation och verksamheter för att skapa helhet och samarbete
* Aktivt omvärldsbevaka och fånga upp förändringar inom arbetsmarknaden
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt tänkande med operativt ledarskap och som trivs med att ta ansvar, fatta beslut och se resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en modig, trygg och kommunikativ ledare som ser möjligheterna i förändring och har förmågan att omsätta vision till handling.
Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och delaktighet och du leder med tydlighet, värme och riktning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Akademisk utbildning, gärna inom HR eller kommunikation
* Erfarenhet av att leda förändring och utveckling
* God kommunikativ förmåga och vana att bygga relationer på alla nivåer
Som person är du professionell, prestigelös och lösningsorienterad. Du trivs med att ha många kontaktytor och du vågar utmana, tänka nytt och driva utveckling framåt.
Vi erbjuder dig:
Stort handlingsutrymme att forma och utveckla enhetens arbete - och ett självgående och kompetent team som ger dig som chef stort fokus på strategiskt ledarskap och utveckling
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan!
