Enhetschef till psykiatrisk heldygnsvård Nyköping
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Allmänpsykiatriska avdelningen, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-07-14Om företaget
Vill du leda och utveckla framtidens vuxenpsykiatriska Heldygnsvård?
Vi söker nu en engagerad och trygg och utvecklingsorienterad enhetschef till Psykiatriska heldygnsvården vid Nyköpings lasarett. Här erbjuds du ett meningsfullt chefsuppdrag i en verksamhet med högt engagemang och goda möjligheter att påverka utvecklingen av framtidens psykiatri med fokus på meningsfull heldygnsvård och Safewards.
Psykiatriska heldygnsvården är en del av vuxenpsykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm (NLN/KSK) där det finns två avdelningar. Aktuell tjänst avser avdelning allmänpsykiatri/psykos som har 16 vårdplatser. Avdelningen bemannas av sjuksköterskor samt undersköterskor/ skötare där flera har lång erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård. På avdelningen arbetar också två specialistläkare samt ST/AT och BT-läkare.
Vi ansvarar för flera olika patientgrupper med varierande behov, vårdprogram och funktionsnivåer. Vården bedrivs frivilligt samt även enligt både LPT och LRV.
Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på framtidens psykiatri som syftar till att förbättra tillgänglighet, arbeta med produktions- och kapacitetsplanering och införa nya arbetssätt som att öka mobilitet och hembaserad psykiatrisk vård. Heldygnsvården arbetar med att utveckla Safewards, minska tvångsåtgärder, arbeta med säkerhet i enlighet med Resima. Arbetet sker i tät kontakt med psykiatrisk akutmottagning samt mobila insatser där MAP (Mobil akutpsykiatri) är implementerat och där SPOT (Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) planeras starta till hösten 2026.Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder, planerar och utvecklar avdelningens arbete i linje med klinikens uppdrag, mål och verksamhetsplan.
I rollen ingår att:
• säkerställa hög kvalitet, god patientsäkerhet och tillgänglig vård
• ansvara för personal, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och budget
• driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom processbaserad psykiatri, nära vård , digitalisering och kontinuerlig verksamhetsutveckling.
• arbeta systematiskt med att förenkla patientflöden, utveckla hållbara arbetssätt och följa upp resultat
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen för psykiatriska kliniken NLN/KSK. Tillsammans med övriga enhetschefer har du ett gemensamt ansvar för helhetssyn, samverkan och verksamhetsutveckling – både inom kliniken och i samarbete med andra aktörer inom och utanför sjukhuset.
Personalansvaret omfattar samtliga yrkesgrupper på mottagningen, med undantag för läkare och medicinska sekreterare.
Din kompetens
Legitimerad inom hälso- och sjukvårdsyrke alternativt annan högskoleexamen eller annan ledningserfarenhet som bedöms relevant för uppdraget. Dokumenterad erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna erfarenhet av ledning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• god psykiatrisk kunskap och intresse för utvecklings- och förbättringsarbete
• välutvecklad samarbets- och kommunikationsförmåga
• förmåga att arbeta strukturerat med kvalitet, mål och uppföljning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom:
• personlig mognad och trygghet i ledarrollen
• flexibilitet och förändringsförmåga
• helhetssyn och strategiskt perspektiv
• struktur och kvalitetsmedvetenhet
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef, Psykiatriska kliniken NLN/KSK, Erica Lindeborg 070-085 31 47
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på allmänpsykiatriska avdelningen
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10002666