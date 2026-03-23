Enhetschef till planenheten
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad / Administratörsjobb / Lerum Visa alla administratörsjobb i Lerum
2026-03-23
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vill du vara med i det utvecklingsarbete som pågår inom Sektor samhällsbyggnad? Sektorn håller för fullt på att implementera ett nytt arbetssätt för att få en långsiktigt hållbar samhällsplanering med helhetsperspektiv som du kommer få vara en del av.
Vi söker en enhetschef till planenheten. I uppdraget som enhetschef är du en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp där du bidrar till verksamhetsutveckling utifrån hela verksamhetsområdet samhällsplanering.
Planenheten består av enhetschef samt femton kollegor och ansvarar för handläggning av detaljplaner, planbesked och program samt samverkan med övriga enheter som är en del av samhällsbyggnadsprocessen. I verksamhetsområdet ingår, förutom planenheten, också enheten för strategisk planering och mark och exploatering.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Du har uppdrag att tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med ledningen driva, leda och utveckla enheten utifrån grunduppdraget och de framtagna målen. Som enhetschef bär du huvudansvar för enhetens ekonomi, arbetsmiljö, personalansvar och att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår det bland annat att:
• Leda verksamheten i enlighet med kommunens mål, uppdrag och regelverk
• Skapa största möjliga nytta med tillgängliga resurser
• Driva arbetet med ständiga förbättringar, med nytänkande och innovation i utvecklingen av enheten
• Driva arbetet med utveckling av processer och ledtider
• Ta ansvar för att hela verksamheten kan utvecklas i enlighet med styrdokument och utifrån tydligt invånarfokus
• Ta ett brett samhällsintresse och tolka omgivningens krav på organisationen
• Rapportera resultat, analys och åtgärder till närmaste chefKvalifikationer
Vi söker dig som har flera års god dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag. Du har en akademisk utbildning inom samhällsplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Som ledare är du trygg, tydlig och stabil. Du skapar struktur och riktning i verksamheten och bidrar till goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina professioner. Du leder genom ett utvecklande ledarskap där du tar tillvara medarbetarnas kompetens samtidigt som du sätter ramar, tydliggör prioriteringar och fattar beslut när det behövs.
Uppdraget kräver att du är lyhörd för verksamhetens behov och har en god samarbetsförmåga. Som chef arbetar du aktivt för att utveckla arbetssätt och samverkan inom enheten samt för att skapa ett hållbart och tillitsfullt arbetsklimat med gemensamt fokus på uppdrag och mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation, delaktighet i investeringsprocessen och portföljstyrning. Erfarenhet av digitala detaljplaner, processutveckling och förkortning av ledtider är också meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi vill stödja dig i ditt ledarskap!
Vi förväntar oss att våra chefer som ledare agerar autentiskt, föredömligt med personlig omtanke och har förmågan att inspirera och motivera dem vi leder.
I Lerums kommun arbetar vi med utvecklande ledarskap och därför får du som chef hos oss en grundutbildning samt vidareutveckling inom ramen för kommunens Ledarskapsplattform.
Ledarskapsplattformen ska ge dig som chef och ledare rätt förutsättningar för ditt uppdrag. Du som tillsvidareanställd chef i Lerums kommun ges en unik möjlighet att utveckla dig med hjälp av modeller samt arbeta med hur du kan förbättra hela ditt ledarskap och dina ledarskapsbeteenden, oavsett din erfarenhetsnivå.
Chefer i Lerums kommun förväntas formulera en egen personlig utvecklingsplan som bygger på det utvecklande ledarskapet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314206".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad Kontakt
Verksamhetschef Samhällsplanering
Jasmina Lilja jasmina.lilja@lerum.se 0302-52 07 19
9812124