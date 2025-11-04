Enhetschef till Kompetensförsörjningsenheten
2025-11-04
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaibodenPubliceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Du blir chef för Kompetensförsörjningsenheten som består av 6 antal medarbetare samt medarbetarna i Personalpoolen och socialförvaltningens timvikarier. Det kan bl a innebära frånvaroplanering i Kompetensförsörjningsenheten, sjuk- och frisk anmälan samt rekrytering av personalsamordnare.
Du är chef för inkonverterade medarbetare utan fast placering samt lönesättande chef för alla timvikarier. Du är även ett stöd till chefer i lönesättning av nyanställda. Arbetet innebär daglig kontakt och samverkan med olika stödfunktioner, verksamhetschefer, enhetschefer och baspersonal i såväl strategiska som operativa frågor.
Kompetensförsörjningsenheten arbetar i verksamhetssystemen Personec, Winlas och TimeCare.Kvalifikationer
Du har en universitetsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren anser lämplig. Du har erfarenhet av ledarskapsuppdrag, rekrytering och kompetensförsörjning. Du har kunskap om arbetsrätt och personalfrågor. Du bör ha erfarenhet av kommunal eller regional verksamhet.
Meriterande är om du har arbetat inom personalplaneringssystem och schemaläggning. Eftersom arbetet kräver samverkan med andra funktioner krävs att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt är lugn och stabil i pressade situationer. Datorvana är ett krav. Du skall vara positiv och tycka om att arbeta med människor. Vara utåtriktad, ha god kommunikativ förmåga samt förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt.
Du skall ha ambitionen att bidra med en hög servicenivå för verksamheterna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det.
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef äldreboende
Andreas Törnberg 0921-625 76 Jobbnummer
