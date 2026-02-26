CNC-servicetekniker / Underhållsmekaniker | Lernia | Finspång
2026-02-26
Vi söker nu en nyfiken, engagerad och lösningsorienterad person till vår kunds underhållsavdelning i Finspång. Här arbetar du med avancerad teknik, djupt kunniga kollegor och får en unik möjlighet att påverka både daglig drift och framtida tekniska lösningar.
Hos oss är du inte bara någon som "fixar maskiner" - du är en nyckelperson för att verksamheten ska fungera, utvecklas och fortsätta vara en modern industriaktör i framkant.
Placeringsort: Finspång
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid (och eventuell beredskap)
Anställningsform: Direktrekrytering med provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Som underhållsmekaniker blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där kvalitet, problemlösning och stolthet i hantverket står i fokus. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra, och får möjlighet att påverka hur vi utvecklar och optimerar produktionen framåt.
Du kommer att jobba med en avancerad maskinpark, främst med förebyggande och avhjälpande underhåll, där CNC-maskiner och mekaniska system står i centrum. Rollen är varierad och passar dig som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik och där du får använda både dina tekniska och analytiska styrkor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsmaskiner
Felsökning, mekaniska reparationer och optimering
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och tekniska utvecklingsprojekt
Dokumentation av åtgärder, driftstatus och förbättringsförslag
Beredskapstjänst efter introduktion
Om dig
Vi söker dig som har händerna i tekniken och hjärtat i problemlösningen - någon som verkligen trivs med att förstå hur saker fungerar och som hittar energi i att bidra till både stabil drift och teknisk utveckling. I den här rollen är du en viktig trygghet i teamet, och därför ser vi att du är en person som tar ansvar, arbetar noggrant och alltid strävar efter att leverera hög kvalitet. Du är metodisk och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du har förmågan att tänka kreativt och hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Du uppskattar ett gott samarbete och värdesätter relationerna med dina kollegor, men har också tryggheten att arbeta självständigt när situationen kräver det. Framför allt trivs du i en arbetsmiljö där tekniken står i centrum och där säkerhet, ett professionellt arbetssätt och ett tydligt kvalitetstänk är en självklar del av vardagen.
Formell kompetens:
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Gymnasieutbildning med inriktning industri/underhåll eller motsvarande
Erfarenhet som underhållsmekaniker inom industrin
Meriterande:
Kunskap inom hydraulik, pneumatik och svets
Erfarenhet av CNC-maskiner eller maskinbearbetning
Erfarenhet av driftsättning och felsökning i komplexa system
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
