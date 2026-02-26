Hudterapeut/klinikchef sökes heltid Järfälla
Timeless Clinic AB / Hälsojobb / Järfälla Visa alla hälsojobb i Järfälla
2026-02-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timeless Clinic AB i Järfälla
, Norrköping
eller i hela Sverige
Hudterapeut till Timeless Clinic AB - Heltid
Plats: Järfälla, Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du vara en del av en växande och professionell klinik där kvalitet, kundnöjdhet och trygghet står i fokus?
Timeless Clinic AB söker nu en auktoriserad hudterapeut till vårt dedikerade team!
Om oss:
Timeless Clinic är en väletablerad och modern hudvårdsklinik belägen i hjärtat av Järfälla.
Vi erbjuder avancerade hudvårds- och estetiska behandlingar, inklusive injektioner, microneedling, Rejuran, Profhilo och resultatinriktade ansiktsbehandlingar.
Vi brinner för kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som:
Är auktoriserad hudterapeut med erfarenhet av estetiska behandlingar med erfarenhet av kliniskt arbete.
Har ett professionellt bemötande och god kommunikativ förmåga.
Har ett genuint intresse för skönhet, hudhälsa och service.
Är noggrann, självständig och ansvarstagande.
Gärna har erfarenhet av kundbokningssystem och sociala medier då vi marknadsför oss via dessa plattformar.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Konsultationer och utförande av estetiska behandlingar.
Ansiktsbehandlingar, kemiska peels, microneedling och andra hudförbättrande behandlingar. Laserbehandlingar, kroppsbehandlingar mm.
Kundservice och rådgivning.
Bidra till klinikens utveckling och höga kundnöjdhet.
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsmiljö.
Fortbildning och möjlighet att växa inom yrket.
Konkurrenskraftig lön.
Ett dedikerat och stöttande team.
En arbetsplats där kvalitet går före kvantitet.Publiceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till selma.nordin1@gmail.com
Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
nordin.daniel@hotmail.se
E-post: selma.nordin1@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut/Klinikchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timeless Clinic AB
(org.nr 559283-4104)
Barkarbyvägen 85 (visa karta
)
177 44 JÄRFÄLLA Kontakt
VD
Selma Nordin selma.nordin@timelessclinic.se 0736362866 Jobbnummer
9766557