Lead Research & Development Engineer
2026-02-26
Applications Consultant / Virtual R&D Lead
Start som konsult på cirka 25 %
Hammerglass utvecklar slagtåliga och säkerhetsklassade transparenta lösningar i polykarbonat, ett alternativ till traditionellt pansarglas som väger en bråkdel i miljöer där det inte får gå sönder.
Våra produkter är bevisade, tål allt från släggor, 9 mm skott, spräng, 10 tons stenblock och eld.
Men applikationerna är långt ifrån uttömda, fantasin är det enda som sätter begränsningarna här!
Nu söker vi dig som kan se nya användningsområden innan någon annan gör det.
Det här är inte en traditionell produktutvecklingsroll.
Det är en applikationsdriven innovationsroll.
Vad du faktiskt kommer göra
Identifiera nya användningsområden för våra befintliga produkter
Rita in lösningar i verkliga miljöer, fordon, byggnader, maskiner, säkerhetsmiljöer, försvar mm
Visualisera och modellera snabbt från idé till koncept
Bygga och leda en virtuell R&D-struktur
Använda AI-verktyg för att accelerera konceptutveckling, simulering och dokumentation
Arbeta tätt med affär och produktion
Du kommer inte sitta och vänta på projekt.
Du kommer skapa dem.
Vi letar inte efter
En tung processperson
En ren forskarprofil
En junior konstruktör som behöver styrning
Vi letar efter
En teknisk problemlösare med affärsförståelse
En applications engineer eller produktutvecklare som tänker större
Någon som förstår material polykarbonat, komposit, laminat, säkerhetsklassade lösningar
Någon som kan gå från kundbehov till ritning till genomförbar lösning
Du behöver vara trygg nog att arbeta självständigt.
Och nyfiken nog att tänka nytt.
Upplägg
Start som konsult på cirka 25 %
Tydligt mandat.
Hög frihetsgrad.
För rätt person och resultat kan detta bli något betydligt större och en fast 100% tjänst.
Varför det här är spännande
Du får bygga en modern, applikationsdriven innovationsfunktion.
Du får kombinera teknik, AI och affär.
Du får arbeta med produkter som faktiskt används i säkerhetskritiska miljöer.
Det här är för dig som hellre formar framtiden än väntar på nästa brief.
Intresserad? Ansök här eller hör av dig för en konfidentiell dialog?
Hör av dig till Carl -Rafael Fredson på GreenSearch & Selection AB crfr@greensearch.se
+ 46 703817080
Om Hammerglass AB
Hammerglass, grundat 1993 och med huvudkontor i Förslöv, är Nordens ledande producent av säkerhets- och skyddsglas för fordon, byggnader och offentlig miljö. Våra produkter används i över 40 länder - från entreprenadmaskiner och specialfordon till byggnader och känslig infrastruktur - alltid där högsta säkerhet krävs mot vandalism, stenkast, explosioner eller kulor.
Vi har ca 50 medarbetare, en omsättning runt 120 MSEK och befinner oss i en spännande expansionsfas. Bolaget har belönats med flera prestigefulla priser, bl.a. Demcon Award 2024 - Manufacturer of the Year och SIS Standardisation Award 2023 för vårt arbete med internationella säkerhetsstandarder.
Vår unika teknologi
Tänk dig ett skyddsglas som påminner om klassiskt pansarglas - men som väger en bråkdel, kan formas och böjas efter behov och bibehåller sikten även efter extrema påfrestningar. Vid träff av slägga, stenkast eller kulor blir glaset inte mjölkigt och ogenomskinligt, utan får endast jack eller mindre sprickor men håller fortfarande ihop. Tack vare den låga vikten kan glaset monteras på fordon utan att dörrar, gångjärn eller fästen behöver förstärkas.
Detta förändrar spelplanen för fordonssäkerhet och öppnar upp för helt nya marknader och tillämpningar globalt. Ersättning
