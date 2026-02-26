Visual Merchandiser till Åhléns nyetablering i Skövde
Åhléns AB / Grafiska jobb / Skövde Visa alla grafiska jobb i Skövde
2026-02-26
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Skövde
, Lidköping
, Haninge
, Jönköping
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Även om vi funnits i över 125 år, händer det mer än någonsin hos oss på Åhléns. Vi vill satsa på den fysiska handeln och öppnar nytt varuhus i Skövde. Du kommer in under en nyetablering och kommer att vara med och bygga upp varuhuset!
Om din roll
Som Visual Merchandiser hos oss på Åhléns ansvarar du för att förstärka den visuella försäljningen och varuhusexponeringen. Liksom sortiment, koncept och Åhléns varumärken. Rollen innefattar också ansvar för att leda, inspirera och bygga upp VM-kunskap hos kollegorna i varuhuset.
I rollen som Visual Merchandiser ingår att:
Ansvara för att den säljmiljön vi varuhuset är välkomnande, inspirerande, välfylld och säljande
Ansvara för att våra gäster ska bli inbjudna till en kundupplevelse runt hela varuhuset
Ansvara för att utveckla varuhusets arbetsmetodik och genomföra riktlinjer på ett effektivt sätt
Ansvara för att varuhuset alltid är en kommersiell handelsplats med försäljning i fokus
Följa upp och analysera försäljning
Utbilda och coacha kollegor inom visual merchandising
I varuhuset blir du en del av ett passionerat team om Säljare, Säljledare samt Varuhuschef.
Som Visual Merchandiser blir du en del av varuhusets ledningsgrupp när Varuhuschefen inte är på plats är du ytterst ansvarig.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Några års erfarenhet av visual merchandising
Erfarenhet av försäljning inom detaljhandeln
Vana att driva projekt
Erfarenhet av att arbeta samt följa upp mot uppsatta KPIer
Erfarenhet av att coacha andra i visual merchandising
Vi söker dig med ett genuint engagemang för det visuella uttrycket och som har ett starkt affärsfokus. Du förstår hur visuella beslut påverkar försäljningen och motiveras av att skapa inspirerande miljöer som driver resultat.
Du har ett öga för detaljer, är strukturerad och bra på att planera och prioritera ditt arbete. Hos oss är tempot högt och förändringar sker snabbt, därför behöver du vara lösningsorienterad, flexibel och trygg i att agera när förutsättningarna ändras.
Du är en kommunikativ lagspelare som trivs i samarbetet med andra, men är också självgående och van att ta egna initiativ. Du kombinerar din visuella kompetens med en förståelse för kundbeteende, försäljning och butiksdrift - och har alltid kundupplevelsen i fokus.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid om 38,25h/v. Varuhuset planeras öppna i augusti och vi ser därför att du kan börja hos oss innan sommaren.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Visual Merchandiser på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7218835-1864237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://jobb.ahlens.se
Hertig Johans gata 4 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Jobbnummer
9766573