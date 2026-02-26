Produktionsarbete inom farligt avfall - Östersund
2026-02-26
Är du en noggrann, nyfiken och ansvarstagande person som vill arbeta med sortering på vår filial och ute hos våra kunder? Vill du bidra till en trygg och hållbar hantering av material som kräver rätt kompetens, samtidigt som du utvecklar din expertis? Då kan rollen som Produktionsarbetare i Östersund vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du central funktion i vårt arbete med att hantera farligt avfall/farligt gods. I ditt dagliga arbete kommer du att klassa, sortera och märka farligt avfall enligt gällande instruktioner, lagar och riktlinjer. Du ansvarar för mottagningskontroll av inkommande material där du gör bedömningar och analyser. Du lossar, lastar och förflyttar material med hjälp av maskinell utrustning. Rollen innebär även att du genomför sorteringsuppdrag ute hos våra kunder där du dokumenterar och märker upp material och säkerställer att avfall hanteras korrekt inför transport. Utöver detta stöttar du våra kunder genom rådgivning och utbildning i frågor som rör farligt avfall och farligt gods, vilket gör dig till en viktig expertfunktion både internt och externt.
Exempel på fler arbetsuppgifter:
• Samarbeta med interna funktioner kring frågor om farligt avfall/farligt gods
• Emballera, märka och packa material för säker och korrekt transport
• Ha kontakt med kunder samt chaufförer
• Bidra till arbetsmiljö-, kvalitets- och säkerhetsarbete på anläggningen
• Registrera leveranser från kunder med hjälp av läsplatta
Arbetstiderna är 07.00-16.00, måndag-fredag. Du utgår från vår filial i Östersund.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trygg i att ta ansvar. Du har lätt för samarbete och att arbeta självständigt. Rollen innebär många kontaktytor - därför är det viktigt att du kommunicerar tydligt, ger god service och trivs i mötet med kunder. Vidare tar du naturligt eget initiativ och driver ditt arbete framåt.
Du har ett starkt säkerhetstänk och följer rutiner med noggrannhet. Du uppskattar en roll där du får utvecklas, lära nytt och vara del av ett nära och kompetent team.KvalifikationerKvalifikationer
• 1-3 års arbetslivserfarenhet från relevant område
• B-körkort
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Goda kunskaper i svenska
• God datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av farligt avfall eller farligt gods
• ADR-utbildning
• Kunskap om brandfarliga och explosiva varor samt transportlagstiftning
• Utbildning inom kemi eller likvärdig kompetens
• Truckkort, hjullastarekort
Här kan du utvecklas!
Vi erbjuder en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Våra medarbetare på denna anläggning trivs bra här och stannar ofta till pensionen. Din medarbetarresa börjar med en gedigen introduktionsutbildning som sker både digitalt och lokalt. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Joakim via joakim.norrlund@stenarecycling.se
Varmt välkommen med din ansökan. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
