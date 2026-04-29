Enhetschef till kommunikationsenheten
Hej, här finns ett vasst kommunikationsgäng som hela tiden vill framåt. Vill du vara med och utveckla kommunikationsarbetet i Halmstads kommun tillsammans med oss? Vi söker en engagerad ledare som vill ta ansvar för vår kommunikationsenhet. Som vår nya enhetschef kommer du att spela en avgörande roll i att utveckla kommunikationsarbetet så att det är relevant, träffsäkert och bidrar till stärkt förtroende för Halmstads kommun.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
I din roll som enhetschef leder du det dagliga kommunikationsarbetet, som omfattar både akuta händelser och långsiktiga strategiska insatser. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för ett tiotal kommunikationsmedarbetare inom enheten och samordnar arbetet med förvaltningskommunikatörer i kommunkoncernen. Du leder enheten och agerar stöd åt kommunikationsdirektören.
Kommunikationsavdelningen på kommunledningsförvaltningen leder, samordnar och stödjer kommunkoncernen i kommunikationsfrågor. Du ansvarar för att insatser prioriteras, planeras och genomförs på ett sätt som ger tydligt värde för verksamheten. Med medarbetarnas och invånarnas bästa i fokus använder du kommunikationen som ett verktyg för att skapa förståelse, delaktighet och långsiktig nytta.
I ditt sätt att leda är du lyhörd och kan skapa struktur och arbetsro även när arbetstempot är högt. Du rör dig obehindrat mellan strategiskt och operativt arbete, fattar välgrundade kommunikationsbeslut och är en god relationsbyggare. I uppdraget ingår att vid behov kunna tjänstgöra som kommunikatör i beredskap.
I rollen ingår bland annat att:
Samordna kommunikationsarbetet i kommunen.
Initiera och utveckla samarbeten över organisatoriska gränser.
Leda eller bidra i kommunikationsprojekt.
Vid behov själv arbeta i kommunens kanaler, till exempel webb och sociala medier.Kvalifikationer
Du trivs när mycket händer och kan växla mellan plan och verklighet utan att tappa riktning. Du är en närvarande, coachande och tydlig ledare som ger mandat och litar på professionen i gruppen. Med ett prestigelöst förhållningssätt delar du ansvar, tar tillvara andras kompetens och håller ihop olika perspektiv till en gemensam väg framåt. Du är nyfiken, samhällsintresserad och har en god känsla för nyhetsläge och lokal debatt. Du inspirerar till nya arbetssätt och kreativa lösningar. Vi tror också att du har ett hjärta som klappar för Halmstad!Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom kommunikationsområdet eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Erfarenhet från att ha arbetslett kommunikationsarbete i större organisation.
Erfarenhet av operativt och strategiskt kommunikationsarbete.
Erfarenhet av att agera stöd till ledningsgrupp i kommunikationsarbete.
B-körkort.
Meriterande:
Chefserfarenhet.
Erfarenhet av kriskommunikation.
Morgondagens ledare (ML), Utvecklande ledarskap (UL), eller annan ledarskapsutbildning.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att leda och utveckla kommunikationsarbete i en stor och komplex organisation med ett tydligt samhällsuppdrag. Halmstads kommun har under flera år uppmärksammats för sitt kommunikationsarbete, både internt och externt, och du kliver in i ett sammanhang med hög kompetens, stort engagemang och vilja att ständigt bli bättre.
Som medarbetare i Halmstads kommun får du en trygg anställning med kollektivavtal och möjlighet att anpassa din tjänst genom exempelvis löne- och semesterväxling. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag, tillgång till gym och stöd från hälsoinspiratörer samt företagshälsovården vid behov. Utöver detta kan du ta del av förmåner som förmånscykel, resekort, möjlighet att ge blod på arbetstid och ett förmånligt pensionssparande.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du går vidare får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte med fackliga representanter. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Kompetensbaserade intervjuer sker på plats under tisdag, onsdag och torsdag vecka 22. Kandidatmöten med facklig samverkan sker på plats på onsdag vecka 23.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
Säkerhetsprövning kan komma utföras på slutkandidat.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Kommunikationsavdelningen (KLF) Kontakt
HR-specialist
Emma Olsson emma.olsson1@halmstad.se +46721474687
