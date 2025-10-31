Enhetschef till Kirurgoperation
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2025-10-31
Operationskliniken i Västerås är en av regionens mest utmärkande och spännande kliniker och vi är stolta över att vara en av de mest effektiva klinikerna i hela Sverige. Vi har höga kvalitetsresultat och god patientsäkerhet. Regionen bygger just nu ett nytt akutsjukhus som kommer att innebära en stor utveckling av vår verksamhet. Nu söker vi en enhetschef i delat ledarskap till Kirurgoperation. Ta chansen att söka en tjänst där du får vara med och påverka framtidens operationsvård!Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Kirurgoperation växer, och vi söker nu en enhetschef som vill bli en del av vårt ledningsteam tillsammans med två erfarna kollegor.
Som enhetschef har du, i nära samarbete med övriga enhetschefer och biträdande verksamhetschef, ansvar för att leda och utveckla verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att stärka medarbetarnas kompetens och skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö.
Du delar ansvaret för cirka 65 medarbetare - engagerade undersköterskor, operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. I det gemensamma ledarskapet ansvarar du och dina enhetschefskollegor för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Ni planerar, genomför, följer upp och driver verksamhetens utveckling framåt utifrån uppsatta mål.
Som enhetschef har du också ett nära samarbete med de fackliga representanterna, där ni tillsammans arbetar för en hållbar och utvecklande arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för hela Västmanlands operationssjukvård och den mer omfattande kirurgin. I Västerås genomförs både akuta och planerade operationer. Bredden och variationen av akut och planerad kirurgi gör Västerås operationsavdelning unik och spännande som arbetsplats. Hos oss finns bred kompetens och möjlighet till utveckling.
Organisatoriskt är operationsavdelningen i Västerås en del av Operationskliniken. Inom kliniken ingår en operationsenhet i Köping som bedriver dagkirurgisk verksamhet, intensivvårdsavdelningen, postop, smärtmottagningen, anestesimottagningen samt sterilcentralen. I Västerås opereras ca 12 000 patienter per år. Vårt gemensamma mål är att allt arbete utförs med hög kompetens och säkerhet.
Vi erbjuder dig stor möjlighet till egen utveckling, läs mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss, ett personligt utformat introduktionsprogram samt möjlighet till en plats i extern handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här; Utveckla ditt ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
• Om du vill läsa mer om chef och ledarskap inom Region Västmanland: Chef och ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har en specialistutbildning inom Hälso- och sjukvård såsom exempelvis specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi eller operationssjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av en arbetsledande position, erfarenhet eller kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete, förändringsarbete och goda IT-kunskaper. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande och som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har en god självinsikt. Rollen kräver en god förmåga att kunna samarbeta och kommunicera med andra människor på ett bra och tydligt sätt samt att du har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. i stressade situationer kan du förhålla dig stabilt och med ett lugn fokusera på rätt saker. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där dina ledarskapsförmågor bidrar till ett utvecklande ledarskap.
Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid med ett förordnande på 4 år med tillsvidareanställning i din grundprofession. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 november 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
