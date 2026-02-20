Enhetschef till Infektionsavdelningen
Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin / Sjukvårdschefsjobb / Östersund
2026-02-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Välkommen till Infektionsavdelningen!
Hos oss får du leda en enhet som utreder allt ifrån tropiska sjukdomar till sepsis och sårvård. Patienterna är i alla åldrar med varierande grundsjukdomar. Det alla har gemensamt är att de har eller misstänks ha en infektion som kräver akut sjukvård.
Vi utför ofta avancerad akutsjukvård vilket gör att medarbetarna blir väldigt bred i sin yrkeskunskap och får möjlighet att använda hela sitt kompetensspektra, en utvecklande och positiv arbetsmiljö med mycket kompetenta medarbetare.
Vi har dygnet runt verksamhet hos oss och arbetar i team med undersköterska, sjuksköterska och läkare.
Chefen är så klart också en viktig del i teamet!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du underställd verksamhetschefen för Infektion och du kommer att ingå i område Infektions ledningsgrupp.
I arbetsuppgifterna ingår budget-, arbetsmiljö, utvecklings- och personalansvar. Som enhetschef förväntas du att arbeta nära verksamhetschefen samt även med övriga enhetschefer, stabspersonal och MLA (läkare med medicinskt ledningsansvar). Samverkan med andra aktörer ex, länets kommuner, primärvård och övriga enheter på sjukhuset är också viktigt.
Till din hjälp har du en bemanningsassistent som förutom det dagliga med bemanning hjälper till med anställningar, schemaläggning, fakturahantering m.m.
Din blivande enhet Infektionsavdelningen utgörs av sjuksköterskor och undersköterskor.Kvalifikationer
Vi söker en handlingskraftig och för medarbetarna synlig chef som har ett stort intresse av att arbeta med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning med patientens och medarbetarens bästa i fokus. Du har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du behöver också vara intresserad av att nå resultat och våga stå för obekväma beslut när så behövs. Du har en god kommunikativ förmåga, är trygg i ditt ledarskap och tycker om att inspirera andra. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Meriterande är erfarenhet från chefs/ledarskap.
Region Jämtland Härjedalen har startat en stor satsning på chefsutveckling så du kommer ingå i ett chefsutvecklingsprogram utifrån dina behov och förutsättningar.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig tillsvidareanställning (utifrån grundprofession) inom Region Jämtland Härjedalen med ett tidsbegränsat chefsförordnande som enhetschef under fyra (4) år.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
