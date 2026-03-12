Enhetschef till Hemvården Ljungbyhed
Vill du leda ett engagerat team och vidareutveckla hemvården med fokus på kvalitet, trygghet och hållbarhet?
Vi söker en tydlig, strukturerad och prestigelös ledare som vill ta ansvar för och vidareutveckla Hemvården i Ljungbyhed. Tillsammans med cirka 30 kompetenta och engagerade medarbetare får du möjlighet att driva utveckling i en verksamhet där kvalitet, systematik och personcentrerad omsorg står i fokus.
Klippans kommun placerade sig på plats 8 av 290 kommuner i årets Hemtjänstindex - ett kvitto på det långsiktiga kvalitetsarbete som bedrivs och något vi är mycket stolta över.
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, styrdokument och gällande lagstiftning. Du säkerställer att våra brukare får en trygg och kvalitativ omsorg, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling.
Rollen innebär bland annat att du:
Har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
Planerar, leder och följer upp verksamheten på ett systematiskt sätt
Driver kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på ständiga förbättringar
Samverkar med interna och externa aktörer, där anhöriga är en viktig part
Omsätter politiska beslut, visioner och mål till praktisk verklighe
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och arbetar nära verksamhetschef, övriga enhetschefer och kvalitetsutvecklare. Tillsammans tar ni ansvar för helheten och har tillgång till stödjande funktioner inom förvaltningen. I tjänsten ingår även uppdraget Chef i beredskap.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du tycker om att skapa struktur, följa upp resultat och utveckla arbetssätt alltid med kvalitet och brukarnytta i fokus.
Du är en ledare som:
Skapar engagemang och delaktighet
Bygger tillit och starka team
Är tydlig, lyhörd och prestigelös
Kvalifikationer
Vi ser att du har:
Högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom äldreomsorg
Erfarenhet av budgetarbete, socialtjänstprocessen och arbete i politiskt styrd organisation
God IT-vana och trygghet i att arbeta i flera digitala system
B-körkort (krav)
Meriterande är:
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personlighet. Vi värdesätter att du:
Sätter mål, skapar riktning och motiverar dina medarbetare
Kan delegera, ge stöd och skapa förutsättningar för utveckling
Är beslutsam och initiativrik, både självständigt och tillsammans med andra
Har god samarbetsförmåga, lyssnar aktivt och visar empati och respekt
Är kreativ och innovativ du ser möjligheter och driver förbättringsarbete
Uppskattar struktur, systematik och kvalitet i ditt arbete
Varför välja Klippans kommun?
Hos oss stannar chefer och det är vi stolta över. Vi erbjuder:
Möjlighet att påverka, utveckla och forma både arbetssätt och kultur
Ett nära, stabilt och stödjande ledningsnätverk
En arbetsgivare som satsar långsiktigt på kvalitet, innovation och hållbart ledarskap
En organisation där samarbete, tillit och arbetsglädje står högt på agendan
Hos oss får du inte bara ett chefsuppdrag du får möjlighet att göra verklig skillnad.
Provanställning kan tillämpas.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att ta del vårt friskvårdsbidrag. Vid nyanställning anpassas bidragets storlek efter din anställningstid under året. Den maximala ersättningen är 3 000 kronor per år.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister och misstankeregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
Ersättning
