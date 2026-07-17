Enhetschef till Hemvården
Karlstads kommun / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Inom hemtjänstens verksamhetsområde har ett stort och omfattande utvecklingsarbete skett de senaste åren för en mer modern och attraktiv hemtjänst som inneburit att både ekonomi och verksamhet utvecklats i en positiv riktning. Vi vill nu utöka med en ny kollega till vårt glada team!
Hemtjänstens verksamhetsområde består idag av 14 hemvårdsenheter, nattenhet, larm- och service, serviceenhet, växelvård, enhet för välfärdsteknik och inspiration samt en administrativ stab. Som enhetschef ingår man i verksamhetens ledningsteam.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef inom hemtjänsten ansvarar du för att insatserna som utförs är av god kvalité, för en ekonomi i balans samt en god arbetsmiljö. Du har det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt kommunens mål, policy- och styrdokument.
Du leder och fördelar arbetet för dina medarbetare och säkerställer bemanning. Du ansvarar för att stärka och motivera medarbetarna och fånga upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Genom ett kommunikativt och tillitsbaserat ledarskap så skapar du förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje. Tillsammans med dina medarbetare ska du verkställa beviljade insatser och arbeta för att våra omsorgstagare får omsorg av bästa kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom det sociala området eller annan likvärdig
utbildning/erfarenhet som vi bedömer relevant i förhållande till uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta som chef och har du arbetat i liknande verksamhet är detta meriterande.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina ledaregenskaper, vilket innebär att du utövar ditt ledarskap i linje med förvaltningens- och verksamhetens värdegrund. Du bedriver ett kommunikativt ledarskap och har förmågan att entusiasmera, motivera och skapa förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. Vidare är du en driven och kreativ person som arbetar med en uthållighet för att uppnå mål och resultat. Arbetet i hemtjänsten är varierande och ställer krav på god förmåga att prioritera och strukturera.
Då våra arbetsplatser finns utspridda i kommunen behöver du ha körkort för tjänsten.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [103511].
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Tingvallagatan 1c (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Hemtjänst Kontakt
Verksamhetschef
Marita Taserud marita.taserud@karlstad.se 054-5405709 Jobbnummer
10005692