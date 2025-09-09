Enhetschef till hemtjänst Norra
2025-09-09
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Enhetschef till hemtjänst Norra
Vill du göra skillnad i människors vardag? Bli en del av Hudiksvalls kommuns hemtjänst!
Äldreomsorgen i Hudiksvall står inför en spännande utveckling och vi söker nu dig som vill leda, utveckla och forma framtidens hemtjänst.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun. Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Hemtjänsten i Hudiksvalls kommun ger stöd och omsorg till personer i deras eget hem. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i vardagen för de personer vi möter.
Norra hemtjänsten utgår från centrala Hudiksvall, med upptagningsområde centrala Hudiksvall samt delar av glesbygd. Enheten består av ca. 20 medarbetare, både vårdbiträden samt undersköterskor.
Om uppdraget
Som enhetschef inom hemtjänsten har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten så att brukarna får ett professionellt stöd präglat av kvalitet, trygghet och respekt.
I din roll ingår att:
- Leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet
- Ansvara för budget, bemanning och arbetsmiljö
- Utveckla verksamheten i linje med kommunens mål
- Samverka med andra enhetschefer och aktörer för att skapa helhet och kvalitet i omsorgen
Vi erbjuder
- En meningsfull chefsroll där du får vara med och påverka framtidens äldreomsorg
- Ett nära samarbete med andra engagerade enhetschefer och verksamhetsledning
- Administrativt stöd, i bl.a. brukar- samt bemanningsplanering
- Möjligheter till kompetensutveckling och ledarstöd
- En arbetsplats där vi värdesätter både brukares och medarbetares delaktighet Kvalifikationer
Du har förmåga att leda och motivera andra för att på ett effektfullt sätt nå gemensamma mål. Du är lyhörd och kan snabbt bygga relationer, skapa engagemang och delaktighet. Du kan anpassa ditt ledarskap efter behov och har en förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du har högskoleutbildning som är relevant för uppdraget.
I rollen krävs att du har förmåga att på svenska uttrycka dig väl i tal och skrift samt lätt för att förstå och arbeta i digitala system. B-körkort krävs.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård- och omsorgssektorn och/eller hälso- och sjukvårdssektorn.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av vår utvecklingsresa inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun!
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
