Enhetschef till Funktionsstöd
2026-04-15
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
2026-04-15
Vill du vara med och forma framtidens Funktionsstöd i Östra Göinge Kommun?
Inom Funktionsstöd, som är en del av Hälsa och Omsorg, bygger vi en verksamhet där mod, utvecklingslust och förenkling är en naturlig del av vardagen. Här arbetar vi tillitsbaserat vilket betyder att du får använda hela din kompetens, ditt omdöme och din drivkraft för att skapa bästa möjliga stöd för dem vi finns till för.
Funktionsstöd är inne i en förändringsresa där vi under 2026 startar både nya barnverksamheter och ett nytt boende. Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och leda och utveckla våra blandade verksamheter inom boende och personlig assistans.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga, påverka och utveckla tillsammans med engagerade kollegor som brinner för kvalitet, delaktighet och framtidens arbetssätt.
Som enhetschef är du arbetsgivarens företrädare och har ett helhetsansvar för:
* verksamhetens kvalitet och utveckling
* arbetsmiljö och medarbetarskap
* ekonomi och budget
* ledning av stödassistenter, personliga assistenter och stödpedagoger
Du arbetar nära dina medarbetare och chefskollegor och leder verksamheten i samarbete med avdelningschef, andra enhetschefer och våra stödfunktioner. Du har också ett nära samarbete med enhetschefer inom äldreomsorg, förebyggande och resurs.
I rollen ingår att:
* leda, planera och utveckla verksamheten med fokus på helhet och kvalitet
* driva förändrings- och förbättringsarbete
* skapa goda förutsättningar för medarbetare att växa och ta ansvar
* bidra till ett öppet, tillitsfullt och lärande arbetsklimat
* säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och riktlinjer
Du blir en viktig del av ett chefsteam där vi stöttar varandra, delar kunskap och utvecklar verksamheten tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har arbetat som chef tidigare, särskilt inom kommunal verksamhet eller inom områden som rör LSS, socialtjänst eller personlig assistans.
Du har:
* flerårig erfarenhet av arbete med våra målgrupper
* god kännedom om lagar och föreskrifter kopplade till SoL, LSS och HSL
* vana av att arbeta med utveckling, kvalitet och förändringsarbete
Som ledare är du närvarande, tillitsfull och tydlig. Du skapar engagemang, ser möjligheter och får med dig andra i utvecklingsarbetet. Du är kommunikativ, strukturerad och lyhörd och du trivs i en roll där samarbete, flexibilitet och helhetstänk är centralt.
Det här är en roll för dig som:
* drivs av utveckling och vill vara med och bygga framtidens Funktionsstöd
* trivs i en organisation där idéer efterfrågas och testas
* vill skapa verksamheter där både kunder och medarbetare får bästa möjliga förutsättningar
* vill arbeta nära verksamheten och vara en närvarande ledare
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och forma, tillsammans med kollegor som vill samma sak som du.
B-körkort krävs för tjänsten
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Avdelningschef Funktionsstöd
Dajana Pebes 044- 775 6233 Jobbnummer
9856439