Enhetschef till funktionshinderomsorgen
Nässjö kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Nässjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nässjö
Vill du vara med och utveckla Funktionshinderomsorgens verksamheter och den enskilda brukarens vardag? Tror du att nära ledarskap och delaktighet leder till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna? Då kan du vara den vi söker!
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Verksamheten utgår från Storgatan 46. Här sitter du som enhetschef tillsammans med kollegor, områdeschefer och metodhandledare.
Funktionshinderomsorgen söker en enhetschef. Avdelningen består av särskilt boende, ordinärt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.
Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många personliga möten. Ditt ansvarsområde blir att, med brukarens fokus, leda, organisera och utveckla arbetet inom din enhet. Till din hjälp finns ett team av kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av att verkställa insatsen.
Du har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande styrdokument och fastställda beslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet eller annat likvärdigt högskoleprogram. För att lyckas i rollen som enhetschef behöver du ha förmåga till ledarskap, ta initiativ och arbeta med en tydlig struktur mot uppsatta mål. Vi förväntar oss att du tillämpar tillitsbaserat ledarskap i ledning och styrning. Andra viktiga egenskaper är tydlighet, lojalitet, ansvarstagande och personlig mognad.
Vi söker dig som är prestigelös, öppen för förändring och anser att samarbete är bästa vägen till framåt. Vi förväntar oss att du trivs med att arbeta i team och en vilja att utveckla och förbättra verksamheten. I rollen behöver du var nytänkande, se lösningar samt vara tålmodig och flexibel. Du är strategisk och har en förmåga att se samband och helheten. Du har förståelse för förändringsprocessers utmaningar.
Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning och har erfarenhet av och kunskap om personer med funktionsnedsättningar. Du ska ha erfarenhet från ledande befattning inom vård och omsorg.
Körkort erfordras.
Intervjuer planeras till 3 och 9 december.
ÖVRIGT
Som anställd chef hos oss erbjuds du:
* Chefsintroduktion i flera steg
* Möjlighet till mentor
* HR- och ekonomstöd
* Förmånscykel
* Friskvårdsbidrag
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
