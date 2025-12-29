Enhetschef till Fartygsenheten, Karlskrona
Statens Maritima och Transporthistoriska Museer / Maskinbefälsjobb / Karlskrona Visa alla maskinbefälsjobb i Karlskrona
2025-12-29
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Maritima och Transporthistoriska Museer i Karlskrona
, Linköping
, Stockholm
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Från och med 1 januari 2026 blir även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten kommer att sysselsätta omkring 390 anställda.
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer 2026. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
I rollen som enhetschef för vår nybildade Fartygsenhet ansvarar du för att leda enhetens tio medarbetare och tillsammans med dem utveckla myndighetens arbete med fartygsbevarande. Verksamheten har tidigare varit inordnad i samlingsenheter på respektive museum, men från och med januari är fartygsenheten en egen organisation. Det blir därför viktigt för dig som chef att arbeta med att utveckla gruppen då de nu kommer finnas på två orter, samt förankra gemensamma rutiner och arbetssätt. Medarbetargruppen består av både teoretiker och hantverkare och en del i rollen är att arbetsleda hantverkarna.
Du verkar för att tillgängliggöra våra museifartyg genom att bland annat ta fram en plan för hur våra fartyg ska nyttjas. Du ska också säkerställa fartygens tekniska drift och säkerhetssystem. Du håller i myndighetens fartygsråd och har det övergripande ansvaret för varvsplaneringen. Ett förvaltande och bevarandearbete pågår kontinuerligt med våra fartyg och större bevarandeinsatser har gjorts de senaste åren där flera fartyg har varit på varvsbesök. Vi har därför i stort god koll på fartygens status och de behov som föreligger. Fartygens historik och antikvariska betydelse finns sammanställt i bevarandeplaner för respektive fartyg och kommande arbeten planeras i ett gemensamt underhållsystem. En viktig del i ditt uppdrag är att fortsätta utveckla samarbetsformer med de föreningar som brukar några av våra fartyg. Du har även ett nära samarbete med publik- och pedagogikenheterna vid Sjöhistoriska museet och Marinmuseum när det gäller att tillgängliggöra våra fartyg för våra besökare.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en marintekniskutbildning eller vad arbetsgivaren bedömer motsvarande. Du ska ha god kännedom om redarverksamhet och är insatt i sjörätt och regelverk kopplat till sjöfart. Du har kunskap om äldre fartyg och de behov som uppstår kring förvaltandet av dessa samt har erfarenhet av hållbarhetsfrågor kopplat till fartygsbevarande. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kulturhistoriskt förvaltande. Du ska ha ledarerfarenhet och god vana av att arbeta som chef med personalansvar och budgetansvar och du har haft arbetsmiljöansvar i tekniska miljöer. Du har erfarenhet av att leda hantverkare och tekniker. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Du har tidigare arbetat med avtalsskrivning och är van vid upphandlingsförfarandet. Har du tidigare arbetat inom staten samt har erfarenhet av att leda på distans är det meriterande. Det är också meriterande om du är van vid att arbeta i dialog och samverkan med föreningar och myndigheter inom området.
Dina egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och dina ledaregenskaper i synnerhet. Du tar vara på dina medarbetares kunskaper och erfarenheter och har vana av att vara tydlig i förväntningar och mål. Du är ödmjuk och lyhörd och kan stötta och lyfta dina medarbetare genom att uppmuntra och ger kontinuerlig återkoppling. För dig är relationsbyggande och samverkan en förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Du har god förmåga att se helheten och prioritera där det behövs, med förståelse för det praktiska arbetets villkor. Du är van att arbeta utifrån ett projektbaserat arbetssätt och trivs i förändrings- och förbättringsarbete. Du är lösningsorienterad och ser till att rutiner fungerar och förbättras tillsammans med teamet. Du arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och med din personlighet har du god förmåga att skapa engagemang och en god samarbetskultur.
Mer om oss
Fartygsenheten tillhör avdelningen Föremål och arkiv. Till avdelningen hör även respektive museums föremålsenhet, samt enheten för arkiv och bibliotek. SMTM förvaltar idag totalt 13 fartyg. Av dem marknadsförs fyra fartyg under Sjöhistoriska museets varumärke, men förvaltas och körs av föreningar som ansvarar för fartygens skötsel, drift och ekonomi. Vid Marinmuseum driftsätter den egna personalen museets träbåtar som används vid segling under sommarsäsong. Vid Sjöhistoriska museets fartygspir genomförs även vid tillfällen driftsättning av de egna fartygen.
Anställning
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Resor till Stockholm förekommer frekvent i tjänsten.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.Kontakt
Cecilia Marnetoft, tf. avdelningschef: 08-519 549 15Facklig kontakt
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93
Anna Silwerulv, Saco-s: 08-519 549 62Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 januari genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Första intervjuer hålls 28-29 januari. För slutkandidat kommer vi genomföra arbetspsykologiska tester. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.3-2025-2116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Maritima och Transporthistoriska Museer
(org.nr 202100-1132) Arbetsplats
Fartygsenheten Jobbnummer
9665578