Enhetschef till Erikdalsbadet
Stockholms kommun / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-05-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
På Eriksdalsbadet - Sveriges nationalarena för simidrott - möts människor i alla åldrar i en energifylld och inspirerande miljö. Här samsas äventyrsbad, motionssim, simskolor och tävlingar med gym och gruppträning - allt under samma tak. Vi arbetar varje dag för att skapa en trygg, inkluderande och trivsam mötesplats där gemenskap, rörelseglädje och hälsa står i centrum.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 50 medarbetare, där service, säkerhet och gott bemötande genomsyrar det vi gör. Du blir en del av en arbetsgrupp där vi jobbar tillsammans och inspirerar stockholmarna till en aktiv livsstil. Du erbjuds attraktiva förmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.
Din roll
Som enhetschef har du personalansvar för cirka 20-25 medarbetare och rapporterar direkt till områdeschefen. Du ingår i Eriksdalsbadets ledningsgrupp och bidrar tillsammans med övriga chefer till att driva och utveckla verksamheten framåt, med ett gemensamt ansvar för helheten. Du förväntas aktivt bidra till verksamhetens strategiska inriktning och utveckling.
I rollen ansvarar du för frågor kopplade till arbetsmiljö, administration och anläggningens rutiner. Arbetet innefattar administrativa processer samt både intern och extern kommunikation, i nära samarbete och löpande dialog med områdeschefen.
Du leder och fördelar det dagliga arbetet tillsammans med anläggningens arbetsledare, stöttar medarbetarna i deras uppdrag och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål och riktlinjer. Du har god insikt i verksamhetens olika områden - säkerhet, service, simkunnighet och friskvård - och arbetar aktivt med uppföljning samt initiering av förbättringsåtgärder.
I uppdraget ingår även kontakt med allmänhet, skolor och föreningar. Anläggningen är bemannad mellan kl. 05:30 och 23:00, sju dagar i veckan, vilket innebär att det kan förekomma arbete på kvällar och helger.
Din kompetens och erfarenhet
Du är en trygg och tydlig ledare som driver långsiktigt förändringsarbete och bygger hållbara strukturer. Med fokus på verksamhetens bästa arbetar du mål- och resultatorienterat och anpassar dig när förutsättningarna förändras. Du är nyfiken, utvecklingsinriktad och vågar pröva nya arbetssätt. Genom ditt engagemang och din förmåga att coacha andra bidrar du till att människor växer i sina roller. Rollen kräver personlig mognad, integritet och gott omdöme.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom ledarskap idrott/friskvård, pedagogik eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbetsledning med personalansvar.
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av administrativt arbete och arbete i digitala verksamhetssystem samt bemanningsplanering och schemaläggning
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhets/budget-, personal och arbetsmiljöansvar
Erfarenhet av arbete inom bad- och sim verksamhet eller annan säkerhetsintensiv verksamhet
Erfarenhet av arbete inom idrottsrörelsen, föreningsliv eller folkhälsofrågor.
Arbetat i politiskt styrd organisation
Utbildning inom ledarskap
Erfarenhet av att leda förändring och utveckling.
Övrigt
Simkunnighet är ett absolut krav för arbete i alla Idrottsförvaltningens simhallar och för anställning på Eriksdalsbadet krävs även att du klarar ett djupdyk på 5 meter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för uppdraget. Denna rekryteringsprocess kommer innehålla sim- och djupdyksprov samt arbetspsykologiska tester.
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara när du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hammarby Slussväg 20 (visa karta
)
118 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Idrottsförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Liza Hallin 08-50849331 Jobbnummer
9896302