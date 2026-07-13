Enhetschef till Daglig verksamhet, vikariat
Kungsbacka Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Kungsbacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungsbacka
2026-07-13
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Vi står inför ett fortsatt utvecklingsarbete där fokus ligger på kvalitet, tillgänglighet, kunskapsbaserade arbetssätt och ett starkt individperspektiv. Välkommen med din ansökan!
Rollen som enhetschef hos oss
I denna roll leder du utvecklingen av Kungsbacka kommuns Dagliga verksamhet tillsammans med två chefskollegor, där individens delaktighet, självbestämmande och utveckling står i centrum. Vi har idag totalt ca 330 deltagare och behovet förväntas att öka de närmaste åren.
Utifrån LSS utvecklas insatserna och med stöd av evidensbaserad praktik ska vi utgå från kunskapsunderlag, beprövad erfarenhet och brukarens perspektiv. Genom att använda statistik, ISU-analyser, medskapandeverkstäder och andra relevanta källor skapar vi en gemensam kunskapsbas för utveckling.
Daglig verksamhet erbjuder grupp- och utflyttad verksamhet utifrån fem olika inriktningar; Skog & Trädgård, Kultur & Hantverk, Service, Produktion och Friskvård & Hälsa.
Det finns även möjlighet till individuell placering med stöd av våra arbetskonsulenter. Du skapar tillsammans med dina medarbetare meningsfull sysselsättning för att deltagarna ska stärka sina förmågor, vara delaktiga i samhället och leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du har personal, budget och arbetsmiljöansvar samt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. I dagsläget ansvarar du för en enhet tillsammans med ca 22 medarbetare i centrala Kungsbacka, dock förväntas vi få fler deltagare vilket betyder att tjänstens utformning är föränderlig.
I ledningsgruppen finns åtta enhetschefer, en verksamhetsutvecklare och en verksamhetschef, vilka ingår i Stöd i hemmet & sysselsättning.
Till din hjälp har du stödfunktioner inom metod- och utveckling, HR och ekonomi.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Deltagarnas bästa är en självklar utgångspunkt i ditt arbete, och du skapar en kultur där samarbete, lärande och delaktighet driver utveckling och bidrar till ökad kvalitet för deltagarna.
Du leder med ett helhetsperspektiv och ser möjligheter att utveckla verksamheten utifrån förändrade behov och socialtjänstens framtida inriktning.
Du är en trygg ledare som bygger tillitsfulla relationer och skapar engagemang genom delaktighet och ansvarstagande. Du behåller lugn och stabilitet även när frågor är komplexa eller väcker starka känslor. Med omtanke, tydlighet och mod att hantera svåra samtal skapar du förutsättningar för medarbetares utveckling och en verksamhet som ger bästa möjliga stöd till deltagarna.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift, då det krävs i ditt dagliga arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
En relevant avslutad högskoleutbildning för tjänsten, så som socionom.
Relevant chefserfarenhet med fullt personalansvar inom LSS-lagstiftningen.
Läst socialrätt.
God kunskap i relevanta metoder, så som lågaffektivt bemötande, AKK, motiverande samtal och övriga metoder och arbetssätt inom verksamhetsområdet. Dessa kunskaper har du fått från erfarenhet eller utbildning.
Erfarenhet av IBIC.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Arbetserfarenhet av målgruppen utifrån funktionsnedsättningar.
Arbetserfarenhet av verksamhetsområdet, Daglig verksamhet.
Daglig verksamhet
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning om vikariat på ca ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid med tillsättning i mitten av december eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida, Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 10 augusti.
Observera att rekryterande chef Diana Brovall har semester veckorna 30-31. TF-chef finns då tillgänglig för att besvara frågor, främst via mail; carina.håberg@kungsbacka.se
Slutintervju för tjänsten är preliminärt spikat till den 24 september. Öronmärk gärna detta datum.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
#LI-KUNGSBACKA
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Rekryteringspartner
Anna Winsenius (sem 22/7-12/8) anna.winsenius@kungsbacka.se 0300-837114 Jobbnummer
10001780