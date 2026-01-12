Enhetschef till byggenheten
2026-01-12
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Nu söker vi dig som har ett hjärta som klappar för ledarskap, utveckling och samhällsbyggande. Som enhetschef för byggenheten är du en del av Teknik- och fastighetförvaltningens fastighetsverksamhet och vi är motorn i allt från nybyggnation till ombyggnad och större underhållsprojekt i Kalmar kommun. Vårt uppdrag är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för exempelvis skolor, idrottsanläggningar och omsorgsboenden både idag och för kommande generationer.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du den som leder, stöttar och inspirerar 6 engagerade medarbetare med bred kompetens inom projektledning, VVS och byggteknik.
Du driver förnyelsearbetet och ser till att byggenheten når sina mål genom tydliga rutiner och strukturer. Rollen är både operativ och strategisk och du ansvarar för genomförandet av byggprojekt och har daglig kontakt med projektledare, projektörer samt entreprenörer.
Du är länken mellan kommunens vision och det praktiska arbetet och du har ett finger med i såväl upphandling, budget, tidplaner som kundkontakter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, organisation, ledarskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flera års erfarenhet av byggverksamhet och entreprenadupphandling i ledande position.
Det är meriterande om du har:
• Kunskaper inom upphandlings- och entreprenadjuridik.
• Erfarenheter från fastighetsbransch och politiskt styrd organisation.
Du är en kommunikativ, trygg och värderingsstyrd ledare som har lätt för att motivera och engagera ditt team. Du är rak, tydlig och lösningsorienterad, och du ser till att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Med din prestigelösa inställning bygger du tillit och långsiktiga relationer både internt och externt.
Din vardag präglas av struktur, engagemang och en vilja att ständigt förbättra verksamheten. Du har förmågan att se helheten, prioritera och hantera förändringar med ett lugnt och professionellt förhållningssätt.
Hos oss får du chansen att vara med och forma framtidens Kalmar. Vi satsar på våra ledare genom kontinuerlig ledarutveckling och erbjuder en arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum. Här blir du en del av en verksamhet där miljö, människor och ekonomi går hand i hand och där ditt arbete gör skillnad.
Så är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt drivna team? Skicka in din ansökan och visa oss hur du kan bidra till Kalmar kommuns framtid för tillsammans lyckas vi!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
