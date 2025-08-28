Enhetschef till avdelningen för teknik
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en enhetschef till avdelningen för Teknik som drivs av skapa struktur och strategi i en tillväxande arbetsmiljö. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Enhetschef hör du till avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system och bistår med teknisk kompetens samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
I rollen som enhetschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, driva och utveckla enheten avseende verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö i enlighet med avdelningens processer och uppsatta mål, framförallt i form av:
Skapa, utveckla och upprätthålla rutiner och förutsättningar för leverans mot tekniska uppdrag, tex genom kravställning av utvecklingsmiljöer och verktyg
Utveckla, planera och driva verksamheten inom enheten i enlighet med avdelningens processer och uppsatta mål, med regelbunden uppföljning
Att ingå i kontorets ledningsgrupp där du enskilt och tillsammans med kollegor driver utveckling inom kontorets fokusområden.
Personalansvar för enhetens utvecklingsteam
Ansvara för kompetensförsörjning och kompetensutveckling, rekrytering, planering och introduktion för nyanställda.
Ansvara för löpande uppföljningar, lönesättande- och coachande medarbetar- och utvecklingssamtal
Myndigheten är under tillväxt och som enhetschef kommer du verka i en föränderlig arbetsmiljö. Du kommer att delta i kontorets samt avdelningens verksamhetsutveckling och vi ser gärna att du har erfarenhet av förändringsledning. Vidare kommer du ha nära samarbeten med andra kontor och enheter inom avdelningen för teknik, andra avdelningar internt på FRA samt extra kontaktytor vid behov.
Resor inrikes och utrikes förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom relevant teknikområde, exempelvis systemutveckling, radio eller elektronik, alternativt motsvarande kunskap erhållen under arbetslivet
Erfarenhet som linjechef i teknikorganisation
Praktisk kunskap om Agil metodik och ramverk, exempelvis Safe
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av annan ledande roll i en teknikutvecklingsorganisation, exempelvis produktägare, scrum master eller liknande
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet från teknikutveckling med både hårdvara och mjukvara
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kan leda, motivera och förse andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar gruppen och skapar engagemang och delaktighet. Du har ett strategiskt tänkande och ser brett på frågor och betydelsen på långsiktiga beslut. Vidare ser vi att du har fallenhet för att ta till dig och se möjligheter i nya idéer, metoder och arbetssätt och är inte rädd för att driva och implementera förändringar. Rollen innebär många kontaktytor och därför krävs det att du arbetar bra med andra samt att du är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 42 96. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-21
Referensnummer 2025FRA167-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
