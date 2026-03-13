Enhetschef till äldreenheten
2026-03-13
Du vågar prova nytt. Och lär av erfarenheter. Precis som vi.
Här på myndighetsavdelningen i Sundbybergs stad pågår ett utvecklingsarbete med fokus på att ställa om till nya socialtjänstlagen så att vi kan vara mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Vi arbetar utifrån en helhetssyn, både organisatoriskt och i mötet med dem vi är till för. Vår ambition är att vara en samarbetsorganisation där våra brukare färdas väl i organisationen och får det bästa möjliga stödet.
Myndighetsavdelningen är en del av sektorn för välfärd och omsorg.
Äldreenheten är en enhet som präglas av professionalitet, god arbetsmiljö och rättsäkerhet. Äldreomsorgens motto i Sundbyberg är "Mänskliga möten - vi bryr oss" och vi arbetar för att det ska genomsyra all verksamhet. Inom myndighetsutövning arbetar vi med personer över 66 år och utgår ifrån Individens Behov I Centrum (IBIC). Vi är ISO-certifierade, vilket innebär att vi ständigt utvecklar och förbätttrar vårt arbetet och det bidrar till god kvalité i vår verksamhet. Enheten är även HBTQI-certifierade, vilket vi är stolta över.
Som enhetshef har du har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du leder en engagerad och kompetent enhet som består av 17 medarbetare: en gruppledare, tolv biståndshandläggare, en boendesamordnare, en handläggare med ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst samt två avgiftshandläggare. I ditt uppdrag får du stöd av avdelningens utvecklingsledare.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp som består av tolv enhetschefer, tre utvecklingsledare, en biträdande avdelningschef och en avdelningschef. Avdelningen rymmer åtta myndighetsutövande enheter, tre enheter som arbetar med insatser samt en samordnande stödenhet.
Vi söker dig som:
• är utbildad socionom
• har gedigen kunskap om myndighetsutövning inom äldreomsorg
• tidigare chefserfarenhet inom myndighetsutövning
• är en trygg och erfaren chef som leder genom delaktighet, utveckling och tydlighet
• är strukturerad, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande
• har förmåga att skapa god samverkan såväl internt som externt
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en kreativ arbetsplats där utveckling och kvalitet står högt på agendan. Du erbjuds stöd i din chefsroll samt goda möjligheter till ledarskapsutveckling. Sundbybergs stad värnar om en hållbar arbetsmiljö och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, förmånscykel och möjlighet till semesterväxling för fler lediga dagar. Det finns även möjlighet att arbeta på distans till viss del.
Ansök senast den 22 mars 2026.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/
Sundbybergs stad Kontakt
Avdelningschef
Anna Åström Brewitz Anna.AstromBrewitz@sundbyberg.se 08-706 83 61
9797729