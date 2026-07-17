Enhetschef Strategisk samordning
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2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Vill du vara med och utveckla och stärka styrningen i en samhällsviktig verksamhet?
Kretslopp och vatten står inför en viktig utvecklingsresa. Från årsskiftet 2026/2027 bildas den nya avdelningen Utveckling och styrning, där vi samlar förvaltningens centrala funktioner för utveckling, styrning och uppföljning.
Nu söker vi en enhetschef för Strategisk samordning som vill vara med i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Strategisk samordning ansvarar du för ledningsprocesserna och därmed utveckla och samordna förvaltningens planering, styrning, uppföljning och kvalitet- och miljöarbete.
Du leder en erfaren och kompetent grupp om åtta medarbetare med roller som strateg, utredare, verksamhetsutvecklare och verksamhetscontroller.
Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Utveckling och styrning och arbetar nära övriga chefer för att utveckla struktur, samverkan och gemensamma arbetssätt.
Du ingår även, tillsammans med avdelningschefen, i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp och bidrar till förvaltningens strategiska utveckling.
I chefsuppdraget och i enhetens uppdrag ingår att:
Leda, samordna och utveckla verksamhetsstyrning, verksamhetsuppföljning, riskhantering och intern kontroll
Stödja förvaltningsledning och förvaltningsdirektör, i samverkan med HR och ekonomi, i styrning och ledning med utgångspunkt i förvaltningens styrmodell
Ansvara för framtagande och utveckling av taxor för avfall och VA
Driva och samordna långsiktig verksamhetsplanering samt miljö- och klimatarbete
Samordna arbete inom forskning, innovation och verksamhetsutveckling
Hantera remisser samt utveckla processer och processkartläggning
Tillhandahålla erfarenhet och expertis för förvaltningens strategiska arbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå inom exempelvis juridik, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller inom något av enhetens ansvarsområden.
Erfarenhet av chefsuppdrag med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda genom att vara en coachande och stödjande chef av erfarna medarbetare
God kunskap och erfarenhet om hur en politiskt styrd organisation fungerar samt erfarenhet av att ha arbetat med styrning och uppföljning i offentlig sektor
Erfarenhet av att arbeta i en offentlig förvaltning, gärna inom något av enhetens ansvarsområden (VA, avfall, miljö- och klimat samt FOI, eller nära angränsande områden inom samhällsbyggnad)
Dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta som chef på strategisk nivå (med en förvaltningsdirektör/VD, förvaltnings- eller bolagsledning)
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett strategiskt förhållningssätt, god analytisk förmåga och ett starkt helhetsperspektiv. Du trivs i komplexa sammanhang och kan omsätta mål och strategier till konkreta resultat.
Du bygger förtroendefulla relationer, kommunicerar tydligt och skapar engagemang genom samarbete.
Du har förmåga att väga samman olika perspektiv och fatta välgrundade beslut med verksamhetens långsiktiga utveckling i fokus.
Du har förmåga att sätta dig in i hela verksamhetens behov och förutsättningar och utarbetar styrning/ledning/samordning på ett balanserat och klokt sätt.
Du kan kommunicera, engagera och förankra metodiken i förvaltningen så att hela verksamheten presterar bättre utifrån uppdrag och mål. Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning vilket bland annat innefattar drog- och alkoholtest, registerkontroll hos Säkerhetspolisen.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag – både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook, Linkedin eller Instagram.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Mattias Lysell mattias.lysell@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3687167 Jobbnummer
10004841